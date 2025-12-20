لدعم مجتمع الأعمال.. المالية: لا زيادة في الضرائب الفترات المقبلة

أكدت وزارة المالية أنه لن تكون هناك أي زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة لدعم مجتمع الأعمال وتقليل الأعباء عليهم.

وكشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسيات الضريبية؛ أن وثيقة السياسيات الضريبية التي وضعتها الوزارة تعمل في الوقت الحالى على رسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط لتحقيق الانضباط الضريبي.

وأوضح " الكيلاني" في تصريحات له اليوم، أن منظومة المخاطر التي أعدتها الوزارة خلال الفترات السابقة تعمل على المساهمة في التيسير على الممولين المتلزمين وتشجيعهم على التوسع والنمو.

وتهدف وزارة المالية في الوقت الحالي على هدفًا استراتيجيًا في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية.

وتخطط الوزارة بتوجيه من القيادة السياسية بمراعاة حقوق الممولين والمستثمرين بما ينعكس على رفع معدلات الحصيلة والإلتزام الطوعى بسداد المستحقات؛ على أسس مؤسسية.