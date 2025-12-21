برلماني: قرار الحكومة بعدم رفع الضرائب يعزز الاستقرار الاقتصادي ويشجع الاستثمار

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة بعدم رفع الضرائب خلال الفترة المقبلة، خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي .



وأوضح" الشوربجي" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن هذا القرار سيخفف الأعباء على الممولين، مما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أكد عضو البرلمان أنه يعزز القرار النمو الإنتاجي والتصديري، ويدعم قدرة الدولة على توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل دون الضغط على المواطنين، بما يحقق استقرار السوق وتحسين مناخ الأعمال.

جاء ذلك بعد أن أكدت وزارة المالية أنه لن تكون هناك أي زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة لدعم مجتمع الأعمال وتقليل الأعباء عليهم.



وكشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسيات الضريبية؛ أن وثيقة السياسيات الضريبية التي وضعتها الوزارة تعمل في الوقت الحالى على رسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط لتحقيق الانضباط الضريبي.



وأوضح " الكيلاني" في تصريحات له اليوم، أن منظومة المخاطر التي أعدتها الوزارة خلال الفترات السابقة تعمل على المساهمة في التيسير على الممولين المتلزمين وتشجيعهم على التوسع والنمو