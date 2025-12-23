قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ
رئيسة صندوق النقد: مصر حققت مكاسب مهمة واقتصادها يظهر بوادر نمو قوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الشركات

رشا عبد العال
رشا عبد العال
محمد يحيي

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية، مع ترسيخ مفهوم الشراكة القائمة على الثقة والالتزام الطوعي.

وأوضحت، في تصريحات لها اليوم، أن وزير المالية أكد على أهمية الانفتاح الكامل على مقترحات مجتمع الأعمال، والبناء على ما تم تحقيقه في الحزمة الأولى، وهو ما تم ترجمته إلى حزمة جديدة من الحوافز والإجراءات التي تستهدف تحسين الخدمات الضريبية وتسهيل الإجراءات.

وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، من بينها تطبيق «كارت التميز»، بما يسهم في تشجيع الالتزام الطوعي وتحقيق مزيد من الاستقرار في التعاملات الضريبية.

تسهيلات رد الضريبة علي القيمة المضافة

وأشارت إلى أن التسهيلات تشمل تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين التدفقات النقدية للشركات والممولين، فضلًا عن إتاحة الاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة تتضمن إجراءات داعمة لسوق المال، من بينها التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يسهم في زيادة حجم التداول والاستثمارات.

مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أحمد كجوك وزير المالية حزمة التسهيلات الضريبية الثانية المجتمع الضريبي أخبار مصر مال واعمال تحسين الخدمات الضريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

جانب من التوقيع

توقيع بروتوكول الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة لتوسيع نطاق التعاون

خلال استقبال وفد بنك تنزانيا

البنك المركزي المصري يستضيف وفدًا من خبراء التخطيط والإدارة ببنك تنزانيا

رشا عبد العال

رئيس الضرائب: حزمة إلكترونية متكاملة لتصفية الشركات وأبلكيشن موبايل للتصرفات العقارية قريبا

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد