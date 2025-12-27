برلماني: اعتراف إسرائيلي بـ صومالي لاند تدخل خطير يهدد أمن القرن الأفريقي

أدان أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بما يسمى «صومالي لاند»، واعتبره خطوة استفزازية تمثل تدخلًا خطيرًا في الشؤون الداخلية للدول، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وممرات الملاحة الدولية.

وقال حافظ إن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي في إطار سياسة منهجية لنشر الفوضى وتقويض سيادة الدول الوطنية، من خلال دعم الانفصال وفرض كيانات موازية على حساب استقرار الدول وشعوبها، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات تهدف إلى خلق أزمات طويلة الأمد واستغلالها لتوسيع النفوذ الخارجي في المنطقة.

وأضاف أن منطقة القرن الأفريقي ذات أهمية استراتيجية بالغة لمصر والعالم العربي، لما لها من موقع حيوي على ممرات التجارة العالمية وباب المندب، مشددًا على أن أي دعم للانفصالية أو الاعتراف بإقليم غير معترف به دوليًا قد يؤدي إلى زعزعة الأمن البحري والتجارة الدولية.

وأكد أحمد حافظ أن مصر تلتزم بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن موقفها الرافض للاعتراف بالإقليم الانفصالي يأتي انسجامًا مع التزامها بحماية سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي مخططات تهدف لتفكيك الدول أو فرض واقع جديد على شعوبها بالقوة.

واختتم حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الدولة الصومالية الشرعية ومؤسساتها الوطنية هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن الاعتراف بالكيانات الانفصالية لن يخدم سوى أجندات الاحتلال الإسرائيلي، وسيزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤدي إلى تفاقم أزمات الأمن والتنمية في القرن الأفريقي.