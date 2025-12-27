العربي الناصري: اعتراف إسرائيل بـ«صومالي لاند» تمهيد لتقسيم الدول ونشر الفوضى

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن أي خطوة للاعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة تمثل اعتداءً صارخًا على سيادة الدول وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، ودليلًا على استمرار سياسات القوى الاستعمارية في تقويض وحدة الشعوب الوطنية.

وقال أبو العلا إن إعلان إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي يأتي ضمن مخطط واضح لإشعال النزاعات وإضعاف الدول الوطنية، من خلال دعم الانفصالية وفرض كيانات موازية تخدم مصالح خارجية على حساب شعوب المنطقة.

وأشار إلى أن القرن الأفريقي يمثل موقعًا استراتيجيًا حيويًا، ويمثل أمنه جزءًا من الأمن القومي الإقليمي والدولي، محذرًا من أن دعم الانفصال أو فرض واقع جديد سيؤدي إلى صراعات طويلة الأمد، ويؤثر على حركة التجارة البحرية واستقرار الملاحة الدولية.

وشدد النائب الناصري على أن مصر، من منطلق دورها الوطني والاقليمي، ترفض أي محاولات لتقسيم الدول أو فرض حلول أحادية، وتؤكد التمسك بسيادة ووحدة الدول، وحماية شعوب المنطقة من مخططات التفكيك الخارجي.

وأضاف أن دعم الدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية يمثل الطريق الوحيد لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن الاعتراف بالكيانات الانفصالية لا يؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع، وتقويض جهود التنمية والسلام، وفتح المجال أمام التدخلات الأجنبية والجماعات المتطرفة.

واختتم أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة للأمن والاستقرار في أفريقيا، وستواصل الدفاع عن وحدة الدول وحماية شعوبها، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي مخططات تهدف لإضعاف الدول أو فرض حلول قسرية خارج إطار الشرعية الدولية.