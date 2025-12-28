برلماني: وحدة الموقف العربي والإسلامي خط دفاع أول في مواجهة محاولات العبث بأمن الصومال وسيادتها

أكد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان المشترك الصادر عن مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية والدولية، والذي أدان اعتراف إسرائيل بما يُسمى إقليم «أرض الصومال»، يعكس موقفًا دوليًا واضحًا وحاسمًا في مواجهة أي محاولات لفرض واقع سياسي مخالف للقانون الدولي.

وأوضح الشلمة أن هذا التحرك الجماعي يعكس إدراكًا عميقًا لخطورة المساس بوحدة الدول وسيادتها، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، لما تمثله من أهمية استراتيجية للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو شرعنة الانفصال تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر، بقيادتها السياسية، كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لوحدة الأراضي الصومالية، ورافضة بشكل قاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يمثل حجر الزاوية في استقرار النظام الدولي.

وأشار الشلمة إلى أن الربط بين هذا الاعتراف المرفوض وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني يُعد تطورًا بالغ الخطورة، ويكشف عن محاولات لفرض وقائع جديدة تتعارض مع الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما ترفضه مصر وشعوب المنطقة بشكل قاطع.

وذكر أن وحدة الموقف العربي والإسلامي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات العبث بأمن الدول وسيادتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الشرعية الدولية، ومنع تقويض أسس الاستقرار العالمي.