قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم
كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» بقصف بلدة تشادية
«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة
ابنة بطلة المقاومة زينب الكفراوي تتنازل عن درع تكريم جامعة بورسعيد .. وتكشف الأسباب | فيديو
رغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال 24 ساعة يعمل وبكفاءة
ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. أسباب سماوية تدفعُه
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كامل على بلدة «قباطية» بـ «جنين»
خطوة استراتيجية.. إشادة برلمانية بتدشن مصر أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية منذ عقود
توقعات خطيرة .. نشأت الديهي: أصابع إسرائيلية تتحرك داخل اليمن والسودان وليبيا | فيديو
الجيش الإيراني يؤكد استعداده لأي حرب جديدة مع إسرائيل
غرامات بالملايين والسجن المُشدّد .. عقوبة تهريب المنتجات المحظور تصديرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: وحدة الموقف العربي والإسلامي خط دفاع أول في مواجهة محاولات العبث بأمن الصومال وسيادتها

البيان المشترك
البيان المشترك
فريدة محمد

أكد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان المشترك الصادر عن مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية والدولية، والذي أدان اعتراف إسرائيل بما يُسمى إقليم «أرض الصومال»، يعكس موقفًا دوليًا واضحًا وحاسمًا في مواجهة أي محاولات لفرض واقع سياسي مخالف للقانون الدولي.

وأوضح الشلمة أن هذا التحرك الجماعي يعكس إدراكًا عميقًا لخطورة المساس بوحدة الدول وسيادتها، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، لما تمثله من أهمية استراتيجية للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو شرعنة الانفصال تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر، بقيادتها السياسية، كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لوحدة الأراضي الصومالية، ورافضة بشكل قاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يمثل حجر الزاوية في استقرار النظام الدولي.

وأشار الشلمة إلى أن الربط بين هذا الاعتراف المرفوض وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني يُعد تطورًا بالغ الخطورة، ويكشف عن محاولات لفرض وقائع جديدة تتعارض مع الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما ترفضه مصر وشعوب المنطقة بشكل قاطع.

وذكر أن وحدة الموقف العربي والإسلامي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات العبث بأمن الدول وسيادتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الشرعية الدولية، ومنع تقويض أسس الاستقرار العالمي.

الصومال ارض الصومال صومالاند البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

ترشيحاتنا

ماني

ساديو ماني يشيد بأداء الكونغو الديمقراطية أمام السنغال ويؤكد: كان يجب أن نفوز

الزمالك

قائمة الزمالك ضد بلدية المحلة فى كأس مصر

حسام حسن

مهاجم الزمالك السابق: حسام حسن صنع حالة وروحا جيدة بالمنتخب..ولنا اللقب في هذه الحالة

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد