بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

طرح الناقد الرياضي فتحي سند سؤالاً للجماهير بشأن أسباب توديع النادي الأهلى كأس مصر من دور الـ 32.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في رأيك - ما هي أسباب توديع الأهلى كأس مصر من دور الـ 32 ؟".



أستقر ييس توروب المدير الفنى للنادي الأهلي، عن رحيل ثلاثى الفريق بعد الخروج المفاجئ من أمام المصرية للإتصالات فى دور الـ32، من منافسات كأس مصر.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ييس توروب أستقر على رحيل مصطفي العش وأشرف داري وجراديشار في الميركاتو الشتوي المقبل.

وخسر الفريق الأحمر أمام المصرية للاتصالات، بهدفين لهدف، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



وتقدّم الأهلي بهدف بقدم عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ينجح المنافس في تسجيل هدف التعادل ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني الإضافي، والهدفان عن طريق اللاعب البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.