قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم
كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» بقصف بلدة تشادية
«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة
ابنة بطلة المقاومة زينب الكفراوي تتنازل عن درع تكريم جامعة بورسعيد .. وتكشف الأسباب | فيديو
رغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال 24 ساعة يعمل وبكفاءة
ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. أسباب سماوية تدفعُه
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كامل على بلدة «قباطية» بـ «جنين»
خطوة استراتيجية.. إشادة برلمانية بتدشن مصر أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية منذ عقود
توقعات خطيرة .. نشأت الديهي: أصابع إسرائيلية تتحرك داخل اليمن والسودان وليبيا | فيديو
الجيش الإيراني يؤكد استعداده لأي حرب جديدة مع إسرائيل
غرامات بالملايين والسجن المُشدّد .. عقوبة تهريب المنتجات المحظور تصديرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

الأهلي
الأهلي
علا محمد

طرح الناقد الرياضي فتحي سند سؤالاً للجماهير بشأن أسباب توديع النادي الأهلى كأس مصر من دور الـ 32.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في رأيك - ما هي أسباب توديع الأهلى كأس مصر من دور الـ 32 ؟".


أستقر ييس توروب المدير الفنى للنادي الأهلي، عن رحيل ثلاثى الفريق بعد الخروج المفاجئ من أمام المصرية للإتصالات فى دور الـ32، من منافسات كأس مصر.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ييس توروب أستقر على رحيل مصطفي العش وأشرف داري وجراديشار في الميركاتو الشتوي المقبل.

وخسر الفريق الأحمر أمام المصرية للاتصالات، بهدفين لهدف، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.


وتقدّم الأهلي بهدف بقدم عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ينجح المنافس في تسجيل هدف التعادل ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني الإضافي، والهدفان عن طريق اللاعب البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.

الناقد الرياضي فتحي سند الأهلى كأس مصر من دور الـ 32 أسباب توديع النادي الأهلى ييس توروب المدير الفنى الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

ترشيحاتنا

مسن بورسعيد

مسن بورسعيد.. هل قتلته الكلاب أم الإهمال الطبي؟.. ابنته تفجر مفاجأة

إسرائيل

باحث سياسي: تل أبيب تسعى لموطئ قدم في البحر الأحمر عبر الاعتراف بأرض الصومال

فتاوى

فتاوى| هل نسيان الذنب من علامات القبول؟.. أديت الوتر في أول الليل فهل يجوز صلاة ركعتين قبل الفجر؟.. حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد