خاص .. عقوبة مالية خاصة ضد طاهر ولاعبي الأهلي بفرمان من عبدالحفيظ

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي ،عن أولى قرارات مجلس إدارة النادي بعد الخروج المفاجئ من المصرية للإتصالات “وي” فى دور الـ32، من منافسات كأس مصر.

وقال مصدر مسئول داخل النادي الأهلي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، ، سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أبلغ وليد صلاح الدين بفرض عقوبة على جميع اللاعبين بعد الخروج من كأس مصر.

وشدد المصدر على أن ،هناك عقوبة خاصة على طاهر محمد طاهر للطرد خلال المباراة.

وخسر الفريق الأحمر أمام المصرية للاتصالات، بهدفين لهدف، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



تقدم الأهلي بهدف بقدم عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ينجح المنافس في تسجيل هدف التعادل ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني الإضافي، والهدفان عن طريق اللاعب البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.