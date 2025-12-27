بعد الخروج من كأس مصر .. موعد مباراة الأهلي المقبلة

فى مفاجآه من العيار الثقيل ،خرج النادي الأهلي من من دور الـ32 على يد المصرية للاتصالات من منافسات بطولة كاس مصر .

مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الثلاثا المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ذئاب الجبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة.

وتضم المجموعة بجانب الأهلي والمقاولون كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.