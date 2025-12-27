مهاجم كونغولي يصدم الأهلي ويرفض القلعة الحمراء.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن رفض المهاجم الكونغولي أفيميكو بولو، لاعب فريق ياجيلونيا البولندي، الانتقال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

كانت بعض التقارير الصحفية، قد ربطت اسم المهاجم الكونغولي بولو بالانتقال للنادي الأهلي، في ظل الحديث عن رغبة المارد الأحمر في بيع مهاجمه السلوفيني نايتس جراديشار.

ووفقًا لموقع goal.pl البولندي، اتخذ مهاجم نادي ياغيلونيا قراره النهائي بشأن الرحيل لأحد الأندية وعلى رأسها الأهلي.

وتابع: "لا يزال يتبقى في عقد أفيميكو بولو ستة أشهر مع نادي ياغيلونيا، وتشير كل المعطيات إلى أن المهاجم الأفريقي لن يمدد هذا العقد، سيبحث هداف "بودلاسكي" عن حظه في مكان آخر، وهو لا يشكو من نقص العروض".

وأضاف: "يمكن القول بدرجة عالية جداً من اليقين أن هذه الصفقة لن تتم، والأمر نفسه ينطبق على الانتقال إلى الصين؛ فبعد أن أشرنا سابقاً إلى ظهور هذا الاتجاه، يمكننا الآن التوضيح أن النادي المعني هو "تيانجين جينمين تايجر"، صاحب المركز السادس في الموسم الأخير من الدوري الصيني".

واختتم: "لا ينوي بولو قبول هذا العرض؛ فخيارا مصر والصين مستبعدان لأن مهاجم ياغيلونيا يرغب ببساطة في البقاء داخل أوروبا. وبناءً على ذلك، فإن فرص نادي "فيدزيف لودز" تبدو كبيرة وفقاً لمعلوماتنا، يبدي نادي مدينة لودز اهتماماً كبيراً ببولو منذ فترة، رغم أن الأنباء الأخيرة ربطت اسم "كارول شفيديرسكي" بنادي فيدزيف".