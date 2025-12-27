قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: أمن الصومال من أمننا وأي مخاطر تهددها تهدد مصر والسعودية وكل الدول العربية
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
رياضة

مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر

لقاء الأهلي والمصرية للاتصالات
حسام الحارتي

تأهل المصرية للاتصالات لدور 16 من بطولة كاس مصر على حساب الاهلي عقب تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس مصر، على استاد السلام
 

احرز عمر كمال هدف تقدم الأهلي في شباك المصرية للاتصالات في الدقيقة41 بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر من جهة اليسار قابلها عمر كمال بتسديدة من لمسة واحدة سكنت أسفل يمين المرمى.

وفي الدقيقة 81 أحرز  مصطفي فوزي هدف تعادل المصرية للاتصالات بعد تسديدة ارضية زاحفة من مصطفى فوزي لاعب وي من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.
 

ولجاء فريقي الاهلي والمصرية للاتصالات للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي 1-1 الذي حسم اللقاء الذي يجمع  الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، على استاد السلام.

وفي الدقيقة 110  أحرز  مصطفي فوزي الهدف الثاني بعد تسديدة ارضية من يمين منطقة الجزاء سكنت اسفل يمين المرمى.

 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد وياسين مرعي وأشرف داري ومحمد شكري.

خط الوسط: احمد نبيل كوكا وأحمد رضا ومحمد عبدالله وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف ونيتس جراديشار.

الأهلي المصرية للاتصالات كأس مصر اطاحة الأهلي مصطفي فوزي

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

المتهمين

القبض على شخصين يصطحبان الناخبين إلى اللجان في سوهاج

مها الصغير

"سوء فهم فني".. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير بعد حبسها شهرًا في اتهامها بسرقة لوحات فنية

المتهم

القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين بسوهاج

بالصور

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

