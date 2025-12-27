مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر

تأهل المصرية للاتصالات لدور 16 من بطولة كاس مصر على حساب الاهلي عقب تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس مصر، على استاد السلام



احرز عمر كمال هدف تقدم الأهلي في شباك المصرية للاتصالات في الدقيقة41 بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر من جهة اليسار قابلها عمر كمال بتسديدة من لمسة واحدة سكنت أسفل يمين المرمى.

وفي الدقيقة 81 أحرز مصطفي فوزي هدف تعادل المصرية للاتصالات بعد تسديدة ارضية زاحفة من مصطفى فوزي لاعب وي من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.



ولجاء فريقي الاهلي والمصرية للاتصالات للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي 1-1 الذي حسم اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، على استاد السلام.

وفي الدقيقة 110 أحرز مصطفي فوزي الهدف الثاني بعد تسديدة ارضية من يمين منطقة الجزاء سكنت اسفل يمين المرمى.





وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد وياسين مرعي وأشرف داري ومحمد شكري.

خط الوسط: احمد نبيل كوكا وأحمد رضا ومحمد عبدالله وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف ونيتس جراديشار.