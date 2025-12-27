الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة

رفض المهاجم الكونغولي أفيميكو بولو، لاعب فريق ياجيلونيا البولندي، الانتقال إلى صفوف فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي في ميركاتو الشتاء.

وتمسك الكونغولي أفيميكو بولو، لاعب فريق ياجيلونيا البولندي بالاستمرار فى رحلة الاحتراف بدوريات أوروبا بعد تلقيه عروضا من الصين إضافة إلى عرض النادي الأهلي.

الكونغولي أفيميكو بولو، لاعب فريق ياجيلونيا البولندي ليس الأول في قائمة النجوم الرافضين الانضمام إلى صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى الآونة الأخيرة .

موقع صدي البلد ترصد قائمة العديد من النجوم الذين رفضوا الانضمام الي النادي الأهلي.



نجم زامبيا يرفض التعاقد مع الأهلي

في عام 2018 تناولت تقارير في الصحافة الجنوب أفريقية، أن اللاعب الزامبي اوجستين ميولنجا، لاعب زاناكو الزامبي رفض الانتقال للنادي الأهلي مفضلا أورلاندو بايراتس الجنوب افريقي.

وذكرت صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية على لسان إدوارد ميتالي، رئيس نادي زاناكو الزامبي أن النادي الأهلي كان من بين الأندية التي ترغب في ضم اللاعب صاحب الـ28 عامًا.

وبحسب الصحيفة فإن أوجستين قد توج بجائزة أفضل لاعب في زامبيا .

3 نجوم توانسة والتعاقد مع الأهلي

قال موقع “win win” التونسي: “أن النادي الأهلي كان يرغب في ضم 3 لاعبين تونسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن رفض هؤلاء اللاعبين”.

وتابع: “مدافع المنتخب التونسي منتصر الطالبي أغلق الباب أمام عرض قدّمه الأهلي المصري لانتدابه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأضاف: “الطالبي يُعد اللاعب التونسي الثالث الذي يرفض الانتقال إلى الأهلي المصري فى صيف 2022، بعد ثنائي الترجي الرياضي، وهم محمد علي بن رمضان وجيلان الشعلالي”.

وأكمل: “الأهلي وصيف بطل أفريقيا 2022، حاول التواصل مع بن رمضان البالغ من العمر 22 عاماً، إلا إن اللاعب رفض المقترح بشكل رسمي، كونه يُفضّل خوض تجربة احترافية أوروبية”.



مهاجم اسبانيول يفضل دوريات أوروبا

أكد تقرير صحفي، رفض البلجيكي لاندري ديماتا، مهاجم فريق إسبانيول الإسباني، عرضا مغريا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه خلال ميركاتو الصيف.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ديماتا رفض عرضا بملايين الدولارات من النادي الأهلي، ويمتلك عدة عروض أوروبية من فرنسا.

وأضافت أن رفض ديماتا عرض الأهلي بسبب تفاضيل مهاجم إسبانيول المشروع الرياضي على المشروع المالي.

ولفتت إلى أن إسبانبول يتوقع أن تنتعش خزينته بمبلغ مليوني يورو من وراء رحيل مهاجمه البلجيكي ديماتا.



الصفقة طارت

وجه الجزائري زين الدين بلعيد لاعب فريق اتحاد العاصمة صدمة قوية إلى مسؤولو نادي الأهلي بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفتح الأهلي مفاوضات مع بلعيد لضمه من صفوف فريق اتحاد العاصمة الجزائري لتدعيم الخط الدفاعي للفريق، مع أنباء اقتراب محمد عبدالمنعم من الرحيل بعد تلقيه العديد الأوروبية.

ووفقًا للصحفي الموثوق ” سانتي أونا ” ، فإن نادي اتحاد العاصمة الجزائري اتفق مع نادي سينت ترويدنس البلجيكي على صفقة بيع لاعبه بالفترة الصيفية.

وأشار الصحفي إلى أن اتحاد العاصمة سيحصل على 500 ألف يورو كرسوم نقل بالإضافة إلى نسبة مئوية من بيع عقد اللاعب في المستقبل.

وأكدت التقارير على أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية خلال الأسبوع القادم مع نادي سينت ترويدنس، وسيتم بعدها توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.



كانوتيه يصدم الأهلي



قررت ادارة النادي الأهلي التراجع عن المضي قدما من أجل الحصول على خدمات محمد كانوتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو في الموسم المقبل.

مارسيل كولر مدرب الأهلي طلب اللاعب لكن إدارة النادي قامت باقناعه بعدم الاستمرار في ملاحقة مهاجم بوركينا فاسو محمد كانوتيه في ميركاتو الصيف .

جاء ذلك عقب تمسك محمد كانوتيه المحترف بالدوري الروسي بالاستمرار في الاحتراف فى اوروبا ورفض اللعب فى إفريقيا في الوقت الحالي.

كما أن وكيل كانوتيه وجه صدمة الي النادي الأهلي بعد مغالاته في مطالب اللاعب المالية وأكد أن مستوى كانوتيه واعلانه تلقي اللاعب عروضا من الدوريات الخليجية وفرنسا واسبانيا.

وطالب كولر آنذاك إدارة النادي الأهلي بضم بديل عن مهاجم بوركينا فاسو محمد كوناتيه في ميركاتو الصيف.



مهاجم كونغولى يرفض الإنضمام لـ الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن رفض المهاجم الكونغولي أفيميكو بولو، لاعب فريق ياجيلونيا البولندي، الانتقال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

كانت بعض التقارير الصحفية، قد ربطت اسم المهاجم الكونغولي بولو بالانتقال للنادي الأهلي، في ظل الحديث عن رغبة المارد الأحمر في بيع مهاجمه السلوفيني نايتس جراديشار.

ووفقًا لموقع goal.pl البولندي، اتخذ مهاجم نادي ياغيلونيا قراره النهائي بشأن الرحيل لأحد الأندية وعلى رأسها الأهلي.

وتابع: "لا يزال يتبقى في عقد أفيميكو بولو ستة أشهر مع نادي ياغيلونيا، وتشير كل المعطيات إلى أن المهاجم الأفريقي لن يمدد هذا العقد، سيبحث هداف "بودلاسكي" عن حظه في مكان آخر، وهو لا يشكو من نقص العروض".

وأضاف: "يمكن القول بدرجة عالية جداً من اليقين أن هذه الصفقة لن تتم، والأمر نفسه ينطبق على الانتقال إلى الصين؛ فبعد أن أشرنا سابقاً إلى ظهور هذا الاتجاه، يمكننا الآن التوضيح أن النادي المعني هو "تيانجين جينمين تايجر"، صاحب المركز السادس في الموسم الأخير من الدوري الصيني".

واختتم: "لا ينوي بولو قبول هذا العرض؛ فخيارا مصر والصين مستبعدان لأن مهاجم ياغيلونيا يرغب ببساطة في البقاء داخل أوروبا. وبناءً على ذلك، فإن فرص نادي "فيدزيف لودز" تبدو كبيرة وفقاً لمعلوماتنا، يبدي نادي مدينة لودز اهتماماً كبيراً ببولو منذ فترة، رغم أن الأنباء الأخيرة ربطت اسم "كارول شفيديرسكي" بنادي فيدزيف".