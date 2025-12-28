رغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال 24 ساعة يعمل وبكفاءة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء يعمل بصورة طبيعية رغم التقلبات الجوية، حيث استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 17 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 24 سفينة.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25,275 طنًا، وتشمل: 10,221 طن يوريا، و1,300 طن مولاس، و8,830 طن أسمنت معبأ، و3,874 طن كلينكر، و1,050 طن بضائع متنوعة.

كما أوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 57,438 طنًا، وتشمل: 4,560 طن حديد، و314 طن خشب زان، و1,000 طن فول، و13,100 طن خردة، و22,760 طن ذرة، و3,200 طن زيت طعام، و12,550 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 119,897 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 64,803 طنًا.

وغادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3,627 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3,236 حركة.