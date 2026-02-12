القبض على المتهمين بالتعدي على طالب ووالدته بأسلحة بيضاء بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول : (طالب "مصاب بجروح قطعية وبتر بأحد الأصابع، ووالدته) ، طرف ثان (جارتهما) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية ، وذلك بسبب خلافات بينهم حضر على إثرها شقيق الطرف الثانى وبرفقته 6 أشخاص آخرين وقاموا بالتعدى على الطالب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة القسم) ، وبحوزتهم (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





