قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
القاهرة الاخبارية : معبر رفح أيقونة إنسانية تواجه عراقيل إسرائيلية
احتجاجات واسعة في اليونان ضمن "يوم الغضب" تضامنًا مع فلسطين
فريق المليار في مأزق.. 6 نجوم صدموا جمهور الأهلي المصري | من هم؟
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة لتطوير ملف الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبات مستمرة، خاصة عيار 21 الذي يهتم به فئة كبيرة من المتعاملون في سوق الصاغة.

في تقريرنا هذا، نستعرض أحدث أسعار الذهب اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، مع التركيز على أسعار عيارات مختلفة، سعر الجنيه الذهب، وتأثير هذه الأسعار على سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم 10/8/2025

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 ارتفاعًا ملحوظًا وسط حركة نشطة في سوق الصاغة. 

ويواصل المعدن الأصفر جذب اهتمام المستثمرين والمستهلكين مع تزايد الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن أمام التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية:

عيار 24: بيع 5280 جنيه – شراء 5257 جنيه

عيار 22: بيع 4840 جنيه – شراء 4819 جنيه

عيار 21: بيع 4620 جنيه – شراء 4600 جنيه

عيار 18: بيع 3960 جنيه – شراء 3943 جنيه

عيار 14: بيع 3080 جنيه – شراء 3067 جنيه

عيار 12: بيع 2640 جنيه – شراء 2629 جنيه

الأونصة: بيع 164226 جنيه – شراء 163516 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 36960 جنيه – شراء 36800 جنيه

الأونصة بالدولار: 3398.36 دولار

سعر الذهب اليوم عيار 18

يعتبر عيار 18 من الأكثر طلبًا لدى فئة واسعة من المستهلكين الباحثين عن توازن بين السعر والجودة. 

اليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3980 جنيهًا للبيع، و3965 جنيهًا للشراء، هذا السعر يعكس زيادة طفيفة مقارنة بأسعار الأيام الماضية، بسبب ارتفاع الطلب العالمي على المعدن.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

عيار 21 هو العيار الأكثر تداولًا في مصر، ويشكل معيارًا رئيسيًا للمشترين والبائعين،، مع إضافة المصنعية التي تختلف من محل إلى آخر وتكون بين 100-250 جنيها تقريبا، تختلف المصنعية بحسب التصميم والوزن.

أسعار الذهب في مصر 

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

بدون احتساب المصنعية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4620 جنيهًا في السوق.

هذا السعر يشهد ارتفاعًا مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعًا بعوامل دولية مثل ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى، مما يعزز الطلب على الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يعد عيار 24 من أعلى أنواع الذهب نقاءً، وهو الخيار المفضل للمستثمرين الذين يرغبون في اقتناء المعدن بأعلى جودة.

 اليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5300 جنيه للبيع، و5280 جنيهًا للشراء، مع توقعات بأن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر القادمة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يُستخدم الجنيه الذهب كمعيار شائع في مصر للمجوهرات، حيث يعادل وزن الجنيه 8 جرامات من الذهب عيار 21، واليوم، سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 37100 جنيه للبيع و36900 جنيه للشراء، مع وجود ارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة الماضية، مما يجعله خيارًا استثماريًا مربحًا في ظل تقلبات السوق.

سعر الذهب اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم الأحد تعكس حالة السوق والتوقعات الاقتصادية المتقلبة، ويواصل الذهب أداءه كملاذ آمن وسط ضبابية النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والحروب الاقتصادية المتمثلة في الرسوم الجمركية التي تدفع المستثمرين للتمسك بالذهب كأصل آمن.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 18 أسعار الذهب اليوم الأحد 10 أغسطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية

القبض على مونلي صديق سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

فيديو

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد