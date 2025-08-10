يبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر الموافق الأحد 10 اغسطس 2025، خاصة الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن ضمان لقيمة مدخراتهم.

ويأتي ذلك في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار المعدن الأصفر على المستوى الدولي، مما يعكس حالة العرض والطلب في السوق المحلي.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

ووفقا لأسعار الذهب بمحلات الصاغة، بدون احتساب المصنعية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيه للبيع و5257 جنيه للشراء، بينما بلغ عيار 22 نحو 4840 جنيه للبيع و4819 جنيه للشراء.

وسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق، نحو 4620 جنيه للبيع و4600 جنيه للشراء، في حين بلغ عيار 18 نحو 3960 جنيه للبيع و3943 جنيه للشراء.

أما عيار 14 فقد سجل 3080 جنيه للبيع و3067 جنيه للشراء، وعيار 12 بلغ 2640 جنيه للبيع و2629 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق المحلي نحو 164226 جنيه للبيع و163516 جنيه للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 36960 جنيه للبيع و36800 جنيه للشراء، بينما وصلت الأونصة بالدولار إلى 3398.36 دولار.

سعر الذهب أمس في مصر



سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيها للبيع و5251 جنيها للشراء، فيما بلغ عيار 22 نحو 4835 جنيها للبيع و4814 جنيها للشراء.

وحقق عيار 21، الأكثر تداولا في السوق، نحو 4615 جنيها للبيع و4595 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 3956 جنيها للبيع و3939 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 إلى 3077 جنيها للبيع و3063 جنيها للشراء، وعيار 12 نحو 2637 جنيها للبيع و2626 جنيها للشراء.

أما الأونصة في السوق المحلي فسجلت نحو 164049 جنيها للبيع و163338 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 36920 جنيها للبيع و36760 جنيها للشراء.

وعلى المستوى العالمي، استقرت أونصة الذهب عند 3398.45 دولار.

ويرجع اختلاف أسعار الذهب بين محلات الصاغة إلى عدة عوامل، أبرزها تفاوت قيمة المصنعية بين التجار، واختلاف هامش الربح، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية التي تختلف من منطقة إلى أخرى، فضلا عن مستوى الخدمة وجودة المشغولات الذهبية، والعروض أو الخصومات الموسمية التي قد يقدمها بعض المحال لجذب العملاء.

ويعتبر الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب ويستخدم غالبا في صناعة السبائك، بينما يحظى عيار 21 بأكبر نسبة طلب في المشغولات والجنيهات الذهبية، في حين يفضل الكثيرون عيار 18 لما يتميز به من تصميمات عصرية وأسعار أقل مقارنة بالأعيرة الأعلى.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب لتسجل الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مدفوعة بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، ما يعزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات الأسواق المالية حول العالم.