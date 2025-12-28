أعلن هدفه مع مودرن سبورت.. أحمد سامي: كان هيجيلي القلب لو فضلت في الاتحاد السكندري

أكد أحمد سامي، المدير الفني الجديد لفريق مودرن سبورت، أن هدفه هذا الموسم بالاتفاق مع إدارة النادي يتمثل في وضع الفريق ضمن المجموعة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وقال سامي في تصريحات لقناة «أون سبورت»: «وقعت عقدًا لمدة موسم ونصف، يشمل الموسم الجديد شرط موافقة الطرفين، وسنعمل على تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعب أو اثنين على الأكثر».

وأشار إلى متابعة منتخب مصر للبطولة خطوة بخطوة، معربًا عن ثقته الكبيرة في لاعبين مثل محمد الشناوي ومحمد صلاح وعمر مرموش، مضيفًا أن تريزيجيه متأثر بالإصابة التي لحقت به قبل بداية البطولة.

وأوضح سامي أنه كان سيستمر مع الاتحاد السكندري لو لم تواجهه صعوبات كبيرة، مؤكدًا أن بعض الأخطاء السابقة في النادي أُلقيت على عاتقه منذ عشر سنوات، وأنه اضطر للتعامل مع ظروف صعبة في فترة الإعداد، بما في ذلك ضم لاعبين من سيراميكا مجانًا بسبب علاقاته مع بعض الأندية، بينما لم يتمكن من ضم لاعبين من زد بسبب الرواتب المرتفعة.

وعن أداء الأهلي مؤخرًا، علق سامي قائلاً: «مستوى لاعبي الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر لم يكن على قدر القلعة الحمراء، ومحمد شريف لم يظهر بمستواه المعتاد هذه الفترة».

واختتم حديثه بالثناء على إمام عاشور، واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب في مصر حاليًا، بالإضافة إلى بعض لاعبي بيراميدز لما يقدمونه من أداء مميز وإمكانيات قوية خلال المباريات.