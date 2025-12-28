قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشأت الديهي: مصر الأقوى صوتًا في رفض الإجراء الإسرائيلي ضد الصومال | فيديو
أعلن هدفه مع مودرن سبورت.. أحمد سامي: كان هيجيلي القلب لو فضلت في الاتحاد السكندري
الجميع يدعم منتخب مصر.. مُعلق كروي يشيد بفوز الفراعنة على جنوب إفريقيا ويثني على أداء صلاح
بالطقم الشتوي .. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمُواجهة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية | شاهد
بمكياج ناعم وبطن مكشوف.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة تودّع بها 2025 | شاهد
إطلاق نار بمقر شرطة في ولاية أيداهو الأمريكية.. مقتـ.ـل المشتبه به واستنفار أمني واسع
نشأت الديهي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «طعنــة» لاستقرار القرن الإفريقي |فيديو
رئيس الصومال يعقد مشاورات وطنية لتعزيز وحدة البلاد واستقلالها
الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة
أصعب تكريم بعد استـ.شهاده .. والدة الشهيد عمرو السقا تسمح لطالب بجامعة بورسعيد ارتداء بدلة ابنها| شاهد
أكلوا مكرونة باللحمة.. محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بتسمم غذائي في المحلة|صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أعلن هدفه مع مودرن سبورت.. أحمد سامي: كان هيجيلي القلب لو فضلت في الاتحاد السكندري

أحمد سامي
أحمد سامي
إسراء أشرف

أكد أحمد سامي، المدير الفني الجديد لفريق مودرن سبورت، أن هدفه هذا الموسم بالاتفاق مع إدارة النادي يتمثل في وضع الفريق ضمن المجموعة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وقال سامي في تصريحات لقناة «أون سبورت»: «وقعت عقدًا لمدة موسم ونصف، يشمل الموسم الجديد شرط موافقة الطرفين، وسنعمل على تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعب أو اثنين على الأكثر».

وأشار إلى متابعة منتخب مصر للبطولة خطوة بخطوة، معربًا عن ثقته الكبيرة في لاعبين مثل محمد الشناوي ومحمد صلاح وعمر مرموش، مضيفًا أن تريزيجيه متأثر بالإصابة التي لحقت به قبل بداية البطولة.

وأوضح سامي أنه كان سيستمر مع الاتحاد السكندري لو لم تواجهه صعوبات كبيرة، مؤكدًا أن بعض الأخطاء السابقة في النادي أُلقيت على عاتقه منذ عشر سنوات، وأنه اضطر للتعامل مع ظروف صعبة في فترة الإعداد، بما في ذلك ضم لاعبين من سيراميكا مجانًا بسبب علاقاته مع بعض الأندية، بينما لم يتمكن من ضم لاعبين من زد بسبب الرواتب المرتفعة.

وعن أداء الأهلي مؤخرًا، علق سامي قائلاً: «مستوى لاعبي الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر لم يكن على قدر القلعة الحمراء، ومحمد شريف لم يظهر بمستواه المعتاد هذه الفترة».

واختتم حديثه بالثناء على إمام عاشور، واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب في مصر حاليًا، بالإضافة إلى بعض لاعبي بيراميدز لما يقدمونه من أداء مميز وإمكانيات قوية خلال المباريات.

