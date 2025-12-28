بين الفن والموضة والأناقة المُطلقة.. ياسمينا العبد تودّع 2025 بطريقتها الخاصة | شاهد

شاركت الفنانة الشابة ياسمينا العبد متابعيها وجمهورها عددًا من إطلالاتها التي ظهرت بها في العديد من المناسبات المختلفة طوال عام 2025.



ونشرت ياسمينا العبد بعض الصور عبر حسابها على إنستجرام وعلّقت: «بعض من إطلالاتي المفضلة في 2025 وداخلين 2026».

وصفت الفنانة الشابة ياسمينا العبد دورها في مسلسل "ميد تيرم" بأنه «أصعب دور قدمته حتى الآن»، مشيرة إلى أن الشخصية تمتلك تفاصيل كثيرة ومعقدة للغاية.

وأوضحت ياسمينا خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة "ON" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن شخصية "تيا" بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية، قائلة: «تيا بعيدة عني في أشياء كثيرة جدًا، شخصية تانية خالص، وعشان كده كانت صعبة جدًا».