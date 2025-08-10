قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم سيدة.. ارتفاع مصابي حريق شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص
أحمد بلال: الأهلي فقد شخصيته أمام مودرن سبورت.. و«ريبيرو» يستحق 4 من 10
خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني تواصل العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات لغزة
بعد وفاة الطالبة الأولى على دفعتها .. هل الحسد يُسبّب الموت؟
إعلام فلسطيني: شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع مودرن سبورت
تنطلق السبت القادم| 10معلومات رسمية عن امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
"الهيئة الوطنية" تعلن النتيجة النهائية لانتخابات الشيوخ .. الثلاثاء
استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا
مصرع 3 واعتقال 2 وسقوط أحد أفراد الشرطة في حادثة اقتحام مركز سراوان الإيراني
بينهم طفلة .. إصابة 6 أشخاص بحادث إطلاق نار في بالتيمور الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر يوم الأحد 10 أغسطس 2025

سعر الذهب
سعر الذهب
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، وفقا لموقع gold price today ،ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5257جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22  إلى 4819 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4600 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3943 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو  3067 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم 2629 جنيهًا للشراء. 
 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36.800 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر  
أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 163516 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3398.35 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

تعتبر أسعار الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب محليا سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

أرشيفية

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات والأوراق المطلوبة

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

إسعاف

مصرع سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب المواد المخدرة بكفر شكر

المتهم

لخلافات عائلية..القبض على شخص أشعل النيران في دراجة نارية بأبو النمرس| فيديو

محكمة

الإعدام شنقا لـ 3 عاطلين والسجن المشدد لـ 4 آخرين قتلوا شخصا ببنها

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد