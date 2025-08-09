تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا طفيفًا في قيمته خلال تعاملات مساء السبت 9 أغسطس 2025، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن شعبة الذهب.

هذا الانخفاض يأتي بعد موجة من الاستقرار النسبي في الأسواق، وسط ترقب المستثمرين وحائزي المعدن الأصفر لحركة الأسعار القادمة، سواء في السوق المحلية أو العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر: كم وصل سعر عيار 21؟

سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21، الأكثر رواجًا بين المستهلكين، 4615 جنيه للبيع و4595 جنيه للشراء، هذه الأسعار لا تشمل المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في تعاملات اليوم السبت عند 5274.25 جنيه للبيع و5251.5 جنيه للشراء، ليواصل تداوله كأعلى الأعيرة سعرًا في سوق الصاغة ، نظرًا لنقائه الذي يصل إلى 99.9%.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم 4834.75 جنيه للبيع و4813.75 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار خيارًا مفضلًا في بعض المحافظات لاقترابه من النقاء الكامل مع انخفاض طفيف في السعر مقارنة بالعيار 24.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت إلى 4615 جنيه للبيع و4595 جنيه للشراء، ليحافظ على مكانته كالأكثر تداولًا في مصر، خاصة في المشغولات الذهبية الموجهة للزفاف والمناسبات.

ويتم إضافة 100 إلى 250 جنيها على الجرام كمصنعية ، وتختلف حسب نوع المشغولات واختلاف الأماكن.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 3955.75 جنيه للبيع و3938.5 جنيه للشراء، ويتميز هذا العيار بإقبال من يبحثون عن مشغولات أنيقة وبأسعار أقل من العيارات الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل الذهب عيار 14 نحو 3076.75 جنيه للبيع و3063.25 جنيه للشراء، وهو خيار اقتصادي للمشغولات الذهبية الخفيفة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العيارات الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 إلى 2637.25 جنيه للبيع و2625.75 جنيه للشراء، ويُستخدم غالبًا في بعض القطع الذهبية خفيفة الوزن أو ذات التصميمات البسيطة.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل الذهب عيار 9 اليوم 1977.75 جنيه للبيع و1969.25 جنيه للشراء، ويعتبر الأقل سعرًا في السوق المحلية بسبب انخفاض نسبة الذهب النقي به مقارنة بالعيارات الأخرى.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 36920 جنيه للبيع و36760 جنيه للشراء، ويزن الجنيه الذهب عادة 8 جرامات من الذهب عيار 21، مما يجعله أداة ادخار شائعة بين المصريين.

سعر أوقية الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب اليوم السبت 9 أغسطس 2025 سعر 3398.33 دولار للبيع و3397.83 دولار للشراء، وسط تذبذب في الأسواق العالمية متأثرة ببيانات اقتصادية أميركية وتحركات البنوك المركزية.

رسوم جمركية على السبائك المستوردة وتأثيرها على الأسواق

تظل قضية الرسوم الجمركية على سبائك الذهب المستوردة من سويسرا محور جدل في الأسواق العالمية، خاصة بعد إعلان هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في خطاب بتاريخ 31 يوليو أن واردات سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أونصة لن تُستثنى من الرسوم الجمركية، لتخضع لضريبة استيراد بنسبة 39%.



هذا القرار يهدد ما يقرب من 24 مليار دولار من صادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة، وقد أحدث ارتباكًا في سلاسل الإمداد العالمية.



وقد سجلت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك قفزة غير مسبوقة، متجاوزة 3500 دولار للأوقية قبل أن تستقر عند 3497 دولارًا، بينما حافظت أسعار الذهب في لندن على استقرار نسبي، ما أدى إلى اتساع الفجوة السعرية بين السوقين.



ويرى محللون أن استمرار هذه السياسات قد يعيد تشكيل خريطة تدفقات الذهب عالميًا، وربما يقلل من جاذبية بورصة نيويورك للمستثمرين الدوليين، في حين قد يؤدي فرض الرسوم على السبائك عالية النقاء إلى رفع الأسعار عالميًا مع الضغط على سلاسل الإمداد، خاصة أن هذه السبائك أساسية في دعم العقود المالية.