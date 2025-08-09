أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9-8-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 9-8-2025، على مستوي أعيرة الذهب المختلفة لليوم الثاني علي التوالي.

مع بداية تعاملات اليوم زاد سعر جرام الذهب في المتوسط بمقدار 20 جنيه جديد، ليرتفع بذلك سعر الجرام في يومين بمقدار 40 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

وصل متوسط سعر جرام الذهب اليوم داخل محلات الصاغة نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للبيع.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5251 جنيه للبيع و 5280 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-8-2025

سعر عيار 18 اليوم

وبللغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة إلي 3063 جنيه للبيع و 3080 جنيه للشراء