تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا طفيفا، وسط متابعة مكثفة من المواطنين، خاصة الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لحفظ أموالهم.

ويأتي ذلك في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيها للبيع و5251 جنيها للشراء، فيما بلغ عيار 22 نحو 4835 جنيها للبيع و4814 جنيها للشراء.

وحقق عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصري، نحو 4615 جنيها للبيع و4595 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 3956 جنيها للبيع و3939 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 إلى 3077 جنيها للبيع و3063 جنيها للشراء، وعيار 12 نحو 2637 جنيها للبيع و2626 جنيها للشراء.

أما الأونصة في السوق المحلي فسجلت نحو 164049 جنيها للبيع و163338 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 36920 جنيها للبيع و36760 جنيها للشراء.

وعلى المستوى العالمي، استقرت أونصة الذهب عند 3398.45 دولار.

اسعار الذهب بالمحلات

ويرجع اختلاف أسعار الذهب بين محلات الصاغة إلى عدة عوامل، أبرزها تفاوت تكلفة المصنعية بين التجار، واختلاف هامش الربح، والتكاليف التشغيلية المتباينة بحسب المنطقة، بالإضافة إلى مستوى الخدمة وجودة المشغولات، ووجود عروض أو خصومات موسمية تؤثر على السعر النهائي للمستهلك.

ويعد عيار 24 من أنقى أنواع الذهب، ويستخدم غالبا في صناعة السبائك، بينما يحظى عيار 21 بأعلى معدل طلب في المشغولات والجنيهات الذهبية، في حين يفضل الكثيرون عيار 18 لتصميماته العصرية وسعره المناسب مقارنة ببقية الأعيرة.

ورغم الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، سجل السوق المحلي تراجعا طفيفا نتيجة عدة أسباب، من أبرزها تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة المعروض من الذهب، وتراجع الطلب المحلي مع استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.

الذهب

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب لتسجل الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مدعوما بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، ما يعزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية.