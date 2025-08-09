قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم تحدث من قبل .. بوتين أول رئيس روسي يزور ألاسكا.. ما السبب؟
أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح وأتربة ..تعرف علي طقس السعودية اليوم
أمريكا تخطط لاستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات المكسيكية
خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا
65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال
الأحد .. مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية
سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟
حتى نهاية الشهر.. كلنا واحد توفر السلع للناس بأسعار مخفضة
عمر عوض الله: إسرائيل تنفذ مشروعاً استعمارياً يمتد إلى كامل أراضي فلسطين
تحرك جديد من الإسماعيلي للحفاظ على نجم الفريق .. تفاصيل مهمة
أولوية للنفقة.. ضوابط خصومات المرتبات في القطاع الخاص 2025
غنى لـ عمرو دياب ودعا لـ أنغام.. لقطات من حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر 9 أغسطس 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

ارتفع سعر الذهب مع بداية تعاملات  اليوم السبت الموافق 9-8-2025، على مستوي أعيرة الذهب المختلفة لليوم الثاني علي التوالي.

الذهب يصعد

مع بداية تعاملات اليوم زاد سعر جرام الذهب في المتوسط بمقدار 20 جنيه جديد، ليرتفع بذلك سعر الجرام في يومين بمقدار 40 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحديث الذهب 

وصل متوسط سعر جرام الذهب اليوم داخل محلات الصاغة نحو  4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للبيع.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5251 جنيه للبيع و 5280 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبللغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة إلي 3063 جنيه للبيع و 3080 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 36.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3394 دولار للبيع و 3395 دولار للشراء

تحركات الذهب عالميا

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين العالمي والمحلي خلال تعاملات اليوم، وسط تصاعد التوترات التجارية وعودة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

 ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بعوامل متشابكة، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

رسوم جمركية أمريكية صارمة تُشعل التوترات وتدعم الذهب

تواصل أسعار الذهب العالمية تسجيل مكاسب مع تجدد الطلب على الملاذات الآمنة، وذلك بعد دخول الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وشملت تلك الرسوم عشرات الدول بزيادات تتراوح بين 10% و50%.

 بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات في حال عدم تصنيعها داخل الولايات المتحدة.

وأثار هذا التوجه التجاري المتشدد مخاوف عالمية بشأن تصعيد جديد في الحرب التجارية، ما انعكس على أداء الدولار الأمريكي الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوع ونصف عند 98.00 نقطة، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين غير الدولاريين.

أسعار الذهب العالمية رسوم جمركية أمريكية تحركات الذهب عالميا سعر أوقية الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الدبلومات 2025

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

سيارات المعاقين

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

أنقذوا يونس.. طفل يحاول النجاة من مصير شقيقيه بمرض ضمور العضلات

أنقذوا يونس.. طفل يحاول النجاة من مصير شقيقيه بمرض ضمور العضلات

.هيثم صفوت حمزة عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لمدة ثلاث سنوات

قرار جمهوري بتعيين د.هيثم حمزة عميدًا لكلية الحاسبات بجامعة القاهرة

معهد النقل

فرص تدريب وعمل دولية.. بدء قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بـ وردان

بالصور

غنى لـ عمرو دياب ودعا لـ أنغام.. لقطات من حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025..إستفد من طاقتك الإبداعية اليوم

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. الثبات في مكانك يمنحك منظورًا أوسع

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تستخف بالمشاعر العميقة

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد