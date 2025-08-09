أسعار الذهب اليوم في مصر 9 أغسطس 2025

ارتفع سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 9-8-2025، على مستوي أعيرة الذهب المختلفة لليوم الثاني علي التوالي.

الذهب يصعد

مع بداية تعاملات اليوم زاد سعر جرام الذهب في المتوسط بمقدار 20 جنيه جديد، ليرتفع بذلك سعر الجرام في يومين بمقدار 40 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحديث الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب اليوم داخل محلات الصاغة نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للبيع.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5251 جنيه للبيع و 5280 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبللغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة إلي 3063 جنيه للبيع و 3080 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 36.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3394 دولار للبيع و 3395 دولار للشراء

تحركات الذهب عالميا

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين العالمي والمحلي خلال تعاملات اليوم، وسط تصاعد التوترات التجارية وعودة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بعوامل متشابكة، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.

رسوم جمركية أمريكية صارمة تُشعل التوترات وتدعم الذهب

تواصل أسعار الذهب العالمية تسجيل مكاسب مع تجدد الطلب على الملاذات الآمنة، وذلك بعد دخول الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وشملت تلك الرسوم عشرات الدول بزيادات تتراوح بين 10% و50%.

بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات في حال عدم تصنيعها داخل الولايات المتحدة.

وأثار هذا التوجه التجاري المتشدد مخاوف عالمية بشأن تصعيد جديد في الحرب التجارية، ما انعكس على أداء الدولار الأمريكي الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوع ونصف عند 98.00 نقطة، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين غير الدولاريين.