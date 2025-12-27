قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضعف المياه في بعض قرى بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
وزير التعليم العالي والمحافظ يفتتحان مشروعات جديدة بجامعة بورسعيد
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
أحمد إبراهيم

ينتظر الجمهور مسلسل “فن الحرب” من بطولة الفنان يوسف الشريف، المقرر ان يشارك فى ماراثون رمضان 2026 ويمثل عودة جديدة لبطلة بعد غياب عدة سنوات. 

وكشفت منصة واتش ات عن عدد من الصور الخاصة بالعمل تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل.  

مسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب من بطولة الفنان يوسف الشريف ، شيري عادل ، ريم مصطفي وعدد كبير من نجوم الفن ، وهو من اخراج توبة ومن تأليف عمرو سمير عاطف.

وتحدث المؤلف عمرو سمير عاطف عن تعاونة الجديد مع الفنان يوسف الشريف فى مسلسل “فن الحرب” الذى يشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وقال عمرو سمير عاطف فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، انه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديد ومختلف عما قدموه معا فى اعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل ، قال عمرو سمير فرج ان المسلسل سيكون دراما اجتماعية وبها العديد من الأحداث الشيقة المنتظر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير عاطف مع الفنان يوسف الشريف فى العديد من الأعمال وحققوا نجاحا كبيرا معا ومن ابرزها، “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب ، ومسلسل النهاية.

مسلسل كوفيد ٢٥

ويعد مسلسل “فن الحرب” هو عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب ٥ سنوات عن الدراما بعد مسلسله “كوفيد 25” الذى شارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢١ ، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم: أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى حول طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات خطيرة في العالم.

مسلسل “فن الحرب” الفنان يوسف الشريف يوسف الشريف أعمال يوسف الشريف شيري عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

ترشيحاتنا

قطعة أثرية

تعرف على القطع الأثرية المختارة لشهر ديسمبر في متاحف الجمهورية

المحاصيل

هل المحاصيل والمنازل مهددة بالهدم بسبب النمل الأبيض؟.. الزراعة توضح

أعضاء النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

نقابة النيابات والمحاكم تُرسل الفوج الثاني من الأعضاء لأداء العمرة

بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد