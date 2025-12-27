قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

آية التيجي

يعاني كثير من الأشخاص من جفاف العين، خاصة مع كثرة استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، والتعرض المستمر للتكييف والهواء الجاف. 

أفضل علاج جفاف العين بدون أدوية في المنزل

وكشف موقع Medical News Today، أنه يمكن علاج جفاف العين في مراحله البسيطة والمتوسطة بطرق طبيعية داخل المنزل دون الحاجة إلى أدوية، إذا تم الالتزام ببعض العادات الصحية اليومية، وذلك عبر:

ـ الكمادات الدافئة:
يساعد استخدام الكمادات الدافئة على العين لمدة 5 إلى 10 دقائق يوميًا في:

تنشيط الغدد الدهنية المسؤولة عن ترطيب العين
تحسين إفراز الدموع الطبيعية

تقليل الحكة والاحمرار

ـ الرمش المتكرر وتمارين العين:
قلة الرمش أثناء التركيز الطويل تسبب جفاف العين، لذلك يُنصح بـ:

الرمش المتعمد كل عدة دقائق

إغلاق العينين لفترات قصيرة لتقليل الإجهاد

ـ تقليل وقت الشاشات:

وأوضحت الدراسات أن التحديق المستمر في الشاشات يقلل من إفراز الدموع، لذا يُفضل:

تقليل مدة استخدام الهاتف والكمبيوتر

اتباع قاعدة 20-20-20 لتقليل إجهاد العين

ـ شرب الماء بكميات كافية :
الجفاف العام في الجسم يؤثر مباشرة على صحة العين، لذلك:

يجب شرب كميات كافية من الماء يوميًا

تجنب الإفراط في الكافيين والمشروبات الغازية

ـ استخدام جهاز ترطيب الهواء:
الهواء الجاف يسرّع من تبخر الدموع، خاصة في الشتاء، واستخدام مرطب الهواء يساعد على:

الحفاظ على رطوبة العين
تقليل الشعور بالجفاف والحرقة

ـ تنظيف الجفون بلطف:
تنظيف الجفون بالماء الدافئ بانتظام يساعد على:

إزالة البكتيريا

منع انسداد الغدد الدهنية حول العين

ـ تناول أطعمة غنية بأوميجا 3:
ويحسن الأوميجا 3 من جودة الدموع، ومن أهم مصادرها:

الأسماك الدهنية مثل السلمون

وبذور الكتان

والجوز

متى يصبح جفاف العين خطرًا؟

إذا استمر جفاف العين لفترة طويلة أو صاحبهأي من الأعراض التالية فيجب استشارة طبيب العيون فورًا:

ـ تشوش في الرؤية

ـ ألم شديد

ـ احمرار مستمر

