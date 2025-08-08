قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله
بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات
بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لإعادة النظر في قرار السيطرة على غزة بالكامل
بقوة 5.2 ريختر .. زلزال عنيف يضرب روسيا
عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
دعاء يوم الجمعة مكتوب وقصير.. يزيل الهم ويكشف البلوى
تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع
سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟
انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تفاصيل
أستراليا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.. ويجب وقف القتال في غزة
أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد غالي

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، خاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيها للبيع، و5251 جنيها للشراء.
فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 4835 جنيها للبيع، و4814 جنيها للشراء.
أما عيار 21، فقد بلغ 4615 جنيها للبيع، و4595 جنيها للشراء.
وبالنسبة للذهب عيار 18، فقد سجل 3956 جنيها للبيع، و3939 جنيها للشراء.
وبلغ سعر عيار 14 حوالي 3077 جنيها للبيع، و3063 جنيها للشراء. 
وسجل الذهب عيار 12 نحو 2637 جنيها للبيع، و2626 جنيها للشراء.

وسجل سعر الأونصة في السوق المحلي نحو 164049 جنيها للبيع، و163338 جنيها للشراء.
بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 36920 جنيها للبيع، و36760 جنيها للشراء.
وعلى المستوى العالمي، بلغت أونصة الذهب حوالي 3397.57 دولارا.

أسباب اختلاف الأسعار بين محلات الذهب

رغم أن أسعار الذهب في مصر ترتبط ارتباطا مباشرا بتحركات الأسعار العالمية، إلا أنها قد تختلف من محل إلى آخر داخل السوق المحلي. 
ويرجع هذا الاختلاف إلى عدة عوامل، أبرزها تفاوت تكلفة المصنعية بين التجار، واختلاف هامش الربح، وتفاوت التكاليف التشغيلية حسب المنطقة، بالإضافة إلى جودة الخدمة ومستوى المحل، ووجود خصومات أو عروض موسمية تؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك.

افضل أعيرة الذهب للشراء

ينتشر في السوق عدد من الأعيرة التي تشهد إقبالا واسعا، أبرزها عيار 24، والذي يستخدم غالبا في صناعة السبائك نظرا لنقائه العالي، وعيار 21 الذي يعد الأكثر استخداما في تصنيع المشغولات والجنيهات الذهبية، بالإضافة إلى عيار 18 الذي يفضله الشباب بسبب تصميماته الحديثة وسعره الأقل مقارنة بباقي الأعيرة.

أسباب التراجع المحلي رغم الارتفاع العالمي

ويأتي التراجع الطفيف في أسعار الذهب محليا رغم ارتفاع السعر العالمي نتيجة لعوامل داخلية متعددة، أبرزها تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وزيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي، وانخفاض حجم الطلب بسبب استمرار ارتفاع الأسعار.

الذهب عالميا يسجل أعلى مستوى في شهرين

وعلى الصعيد العالمي، قفزت أسعار الذهب لتسجل أونصة الذهب نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، بسبب تراجع مؤشر الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب

