ترامب يتخذ قرارا عاجلا بشأن الاحتياطي الفيدرالي.. وارتفاع أسعار الذهب



أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرارا بتعيين ستيفن ميران عضوًا جديدًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد استقالة عضو المجلس كوجلر.

ونتيجة لهذا القرار ؛ فقد ارتفعت عقود الذهب الآجلة إلى مستوى قياسي جديد عند 3,534 دولارًا للأوقية مع افتتاح الجلسة الآسيوية، قبل أن تتراجع قليلاً وتسجل 3,490 دولارًا .



ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الاضطرابات التجارية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأكد الرئيس الامريكي ترامب أن ميران "كان معه منذ بداية فترة رئاسته الثانية، وله خبرة اقتصادية مميزة، وسيقوم بعمل رائع".

ونوه بأن التعيين مؤقت ولن يحل محل رئيس الفيدرالي جيروم باول، وسط تكهنات بتعيين رئيس ظل بديل.