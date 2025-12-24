جهود مكثفة لكشف غموض مصرع شاب يحمل جنسية عربية بإحدى الترع في الدقهلية

تُكثف مباحث ميت غمر بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب يحمل جنسية احدى الدول العربية طافية بترعة أرض الجزيرة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من قسم شرطة ميت غمر بعثور بعض الأهالي على جثة شاب طافية بالترعة المارة بأرض الجزيرة".

انتقل ضباط د مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أنه يدعي محمد محمد كمون، 20 عامًا، سوري الجنسية.

تم نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو سقوط بالمياه.

تحرّر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .