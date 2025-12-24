محافظ الدقهلية في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان: إجراءات شاملة لضبط النمو السكاني

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية المستدامة.

شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتور ياسر جمال، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة، والدكتورة سحر يوسف مدير عام التخطيط، و أحمد خيري مساعد نائب وزير الصحة، والدكتورة ميرفت فؤاد مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، و محمد مختار مدير مكتب نائب الوزير ، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتوره سحر يوسف مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للسكان، و أماني علم الدين مدير فرع المجلس القومي للسكان بالدقهلية، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية، لما لها من آثار مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن التزايد المستمر في أعداد السكان يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، مما ينعكس سلبا على نصيب الفرد من خدمات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، ويزيد من حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد محافظ الدقهلية، على أهمية تبني نهج متكامل يرتكز على تحسين الخصائص السكانية، وليس فقط خفض معدلات الإنجاب، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر النمو السكاني، وتكثيف الندوات الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل، بما يسهم في إعداد أجيال صحية قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.

وكلف محافظ الدقهلية، السكرتير المساعد للمحافظة بالمتابعة اليومية لحملات التوعية وملف تحسين الخصائص السكانية، ومراجعة كافة الإجراءات مع الجهات المعنية، مؤكدا على عرض تقرير تفصيلي بما تم إنجازه، وأكد المحافظ أنه سيتابع بشكل شخصي وبصفة دورية حجم ومعدل الأداء في هذا الملف الحيوي الذي يمس حياتنا، ومستقبل الأجيال القادمة.

من جانبها أكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن الدقهلية حققت نقلة نوعية في ملف السكان، واستعرضت، مؤشرات الأداء السكاني في محافظة الدقهلية، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 7 ملايين و180 ألفا و931 نسمة، وأضافت أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 1.99وفقا لمسح الأسرة المصرية لعام 2024، وأشارت، إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة بصفة دورية، وقدمت عرضًا تفصيليا لأبرز نتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، باعتبارها مؤشرات مرجعية لرصد مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات السكانية على مستوى مراكز أجا، وميت غمر، والمنصورة، والجمالية، والمطرية، ونبروه.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الدقهلية، أن القضية السكانية تمس الأمن القومي والفكري، وتتطلب جهودًا منسقة وجادة على كافة المستويات، داعيًا إلى ضرورة تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، وتسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات السكانية، وتقييم نسب الاستجابة داخل القرى والعزب بمختلف أنحاء المحافظة.