محافظ الدقهلية من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يتابع مستوى النظافة ورفع الإشغالات

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، وذلك من خلال شاشات المتابعة التي ترصد على مدار الساعة أعمال الأجهزة التنفيذية ومعدلات الأداء الميداني داخل الشوارع والمحاور الرئيسية.

ووجه " مرزوق " لرؤساء حي غرب وحي شرق المنصوره بتكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مع الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم، لمنع تراكم القمامة، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة شوارع المنصورة مسؤولية مشتركة تتطلب انضباطًا في الأداء وتفاعلًا من المواطنين.

وشدد " المحافظ " على رفع الإشغالات دون استثناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعد عليه أو إعاقة لحركة السير، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة المرافق لضمان انسياب الحركة وحماية المظهر الحضاري للمدينة.

كما وجه بتنظيم الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي اختناقات مرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتسبب في تعطيل الحركة أو يشغل الطريق العام، مؤكدا على استمرار المتابعة على مدار اليوم من مركز السيطرة، للتأكد من مستوى النظافة ورفع الاشغالات وانتظام الحركة المرورية لتحسين المظهر الحضاري للمدينة.