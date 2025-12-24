محافظ الدقهلية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي.. أهم القرارت

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، وتولى أمانة الاجتماع محسن طه مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات، ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.

واستهل محافظ الدقهلية الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد وأعياد الإخوة المسيحيين، مؤكدًا أن هذه المناسبات تعكس روح المحبة والتماسك الوطني بين أبناء الوطن الواحد، وشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس في جميع مراكز ومدن المحافظة.

كما وجه محافظ الدقهلية التهنئة إلى الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، على جهوده المتميزة في ملف مدينة المنصورة مدينة تعلم وانضمامها لشبكة اليونسكو العالمية، وجميع أعضاء فريق العمل على هذا الفوز والتميز.

ووجه محافظ الدقهلية رسالة تقدير للواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، وفريق العمل على جهودهم الملموسة في ملف التصالح على مخالفات البناء وحصول الدقهلية على المركز الثاني في ترتيب المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما وجه محافظ الدقهلية الشكر للأجهزة التنفيذية والأمنية ومديري مديريات الخدمات على جهودهم المبذولة وانجاح العملية الانتخابية وخروجها بشكل مشرف والتي أظهرت منافسة شريفة وحضور متميز لأبناء الدقهلية الذين أظهروا وعيا ومشاركة إيجابية، مؤكدا أن النجاح الحقيقي في العمل المتجرد.

كما هنأ محافظ الدقهلية أعضاء مجلس النواب الجدد بنجاحهم متمنيا خالص التوفيق لهم في العمل بما يخدم أبناء المحافظة، كما بعث بخالص الأمنيات بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ مؤكداً أن الجميع يعمل لأجل مصر والمحافظة أينما كان موقعه.

وتسهيلا على المواطنين، كلف محافظ الدقهلية، بدراسة وجود مندوب دائم لشركة فوري بالمراكز التكنولوجية لتيسير إجراءات سداد الرسوم الحكومية من المواطنين فيما يخص ملفات التصالح ورخص البناء وغيرها، وذلك توفيرا للوقت والجهد على المواطنين، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

كما كلف محافظ الدقهلية، مديرة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة فحص نقاط المتغيرات المكانية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

كما حرص المحافظ على تهنئة القيادات التنفيذية الجدد متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، كلا من المهندس محمد سعد خليل رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي، وفضيلة الشيخ سيد ربيع مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة، والمهندس أحمد العوضي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، واللواء ابراهيم الأغا رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، و أحمد ماهر مدير المنطقة الصناعية بجمصه، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار التنسيق بين مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي بالدقهلية، في توفير الكوادر الطبية وسد أي عجز في الأدوية وتعويض النواقص أولا بأول لتوفير خدمة صحية لائقة لأبناء الدقهلية.

وأكد اللواء طارق مرزوق خلال الاجتماع ضرورة المراجعة الشاملة لكافة إجراءات الأمن والسلامة المهنية، والتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية بجميع المنشآت والمحلات والأسواق والمعارض، مع التشديد على وجود طفايات حريق صالحة للاستخدام، وإزالة كافة الإشغالات المحيطة بالمنشآت حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

كما وجه المحافظ باستمرار المتابعة والجاهزية الخاصة بموسم الشتاء، من خلال تجهيز وصيانة معدات الكسح وتطهير بالوعات الصرف، والتعامل الفوري مع أي بلاغات، بما يضمن مواجهة تقلبات الطقس وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على المتابعة اليومية والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أي أعمال غير قانونية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتطبيقًا للقانون.

وفيما يتعلق بالأسواق، أكد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ والمخابز، لضبط الأسعار وحماية المستهلك، وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مع التأكد من التزام المنافذ بالأسعار المخفضة المقررة، موجها الشكر لفريق التفتيش ومتابعة شكاوى المخابز بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما تابع محافظ الدقهلية خلال الاجتماع الموقف من ملفات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، إلى جانب متابعة ملف تقنين أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة، بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، والانتهاء منها في المواعيد المقررة والمواصفات المحددة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه المشروعات.

وفي إطار تحسين الخدمات اليومية، شدد اللواء طارق مرزوق على ضرورة انتظام عمل المواقف وتوفير وسائل النقل المختلفة من أجرة وسرفيس ونقل جماعي، بما يضمن تغطية المدن والمراكز، مع تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين.

كما أكد المحافظ على استمرار رفع مستوى النظافة العامة بالطرق والميادين، والتوعية بالحفاظ على البيئة، إلى جانب رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمحافظة، خاصة تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد، وصرف مستحقات شركات النظافة دون تأخير.

وتناول الاجتماع أيضًا، تأكيد محافظ الدقهلية على متابعة تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة»، مع التأكيد على تكويد الأشجار والزراعة في أماكن مناسبة لطبيعة التربة، بما يعزز البعد البيئي ويحسن جودة الحياة.

واختتم محافظ الدقهلية الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والالتزام والانضباط في الأداء، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الدقهلاوي في مختلف القطاعات، والعمل بشفافية وتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقًا للتنمية المستدامة على أرض الدقهلية.