محافظة الدقهلية توضح سبب التعطل المرورى في طلخا

أصدرت محافظة الدقهلية بيانا أفادت فيه بأن سياره نقل بمقطوره محملة بكميات كبيرة من الأسمنت تعطلت أعلي كوبري الجامعه في المسار المتجه الي طلخا وطريق جمصه الدولي.

وأوضجت أن تعطل السيارة أدي إلي حدوث تكدس مروري علي الكوبري وعلي الطريق الدائري وتعطيل الحركة المرورية بشكل جزئي .وتم علي الفور ومن خلال غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامه بالمحافظة إخطار الإدارة العامة للمرور

وتم الدفع بعدد من سيارات المرور وعدد من الظباط والأفراد لتنظيم الحركة المرورية أعلي الكوبري وعلي الطريق الدائري لحين الانتهاء من إصلاح السيارة وتحريكها من موقعها - هذا وتطمئن محافظة الدقهلية المواطنين أن قوات المرور قد وصلت الي الموقع وتم تسهيل الحركة المرورية بالفعل لحين الانتهاء من أعمال إصلاح السيارة والتي قد تستغرق عدة ساعات نظراً لصعوبة تحريكها من موقعها بسبب حمولتها .

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي .

وتهيب محافظة الدقهليه المواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات او تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة.