إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مجمع كهنة أبوقرقاص يعقد اجتماعه الدوري ويتفقد أعمال المطرانية الجديدة

مجمع كهنة
مجمع كهنة
ميرنا رزق

عقد مجمع كهنة أبو قرقاص، اجتماعهم الدوري في دير الشهيد مار مينا بقرية منهري، بحضور صاحبي النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، وخلاله دشّن نيافة الأنبا فيلوباتير عددًا من الأواني لخدمة المذبح، وعقب القداس ألقى نيافة الأنبا رافائيل محاضرة تحت عنوان "بعض مهام الأب الكاهن"، وتمت مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما تفقد صاحبا النيافة أعمال بناء وإنشاء المطرانية الجديدة داخل أسوار الدير.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لخدمة الإيبارشية، وتأكيدًا على أهمية التنسيق المشترك بين الآباء الكهنة، بما يسهم في دعم العمل الرعوي وتنظيمه، والوقوف على احتياجات الخدمة، خاصة في ظل المشروعات الإنشائية الجارية التي تهدف إلى تطوير البنية الخدمية داخل الإيبارشية.

مجمع كهنة الأنبا رافائيل الأنبا فيلوباتير الكهنة القداس الكاهن

