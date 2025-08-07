الحكومة تكشف سر اختيار موعد افتتاح المتحف الكبير.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

سعر الذهب اليوم الخميس .. اعرف قيمة عيار 21 الآن |فيديو

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 7-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الخميس

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3926 جنيهًا للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4580 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5234 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36640 جنيهًا.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 7-8-2025.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الخميس 7-8-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.52 جنيه للبيع و48.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.29 جنيه للبيع، و56.13 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 64.61 جنيه للبيع، و64.41 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.93 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.77 جنيه للبيع، و158.28 جنيه للشراء.

الحكومة تكشف سر اختيار موعد افتتاح المتحف الكبير



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ مجلس الوزراء استقر على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر المقبل، موضحا أن الاستقرار على موعد الحفل سبقه مشاورات جرت على مستوى مختلف الجهات المعنية لاختيار أنسب موعد للحفل بما لا يتعارض مع أي التزامات دولية أخرى لدى قادة وملوك ورؤساء الدول، خاصة من الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي قد تتعارض مع موعد الحفل.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه تمت مراعاة اختيار أنسب موعد للافتتاح، ذلك بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اعتمد الموعد، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالاستعدادات، ليس هناك أي تغيير، إذ جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات سواء داخل المتحف الكبير أو في المنطقة المحيطة به، لكن سيتم وضع ومتابعة بعض اللمسات الأخيرة.

اللمسات الأخيرة.. الحكومة تكشف الاستعدادات الأخيرة لافتتاح المتحف الكبير

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مشاورات تمت قبل تحديد موعد افتتاح المتحف المصري، حتى لا يتعارض موعد الافتتاح مع أي مناسبات سواء كانت محلية أو عالمية.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك استعدادات كبيرة للافتتاح، وأن هناك متابعة لبعض اللمسات الأخيرة، وأن الذي يتم الآن هو استقبال الضيوف والرؤساء، ترتيب الحجوزات.

ولفت إلى أن أي أعمال إنشائية بالمنطقة المحيط، لا تتعارض مع العقل، وأن جميع الأعمال التي تجري تحت الأرض بخصوص المترو لن تكون مؤثرة، وأن جميع الأعمال لن تؤثر على الحفل.

وكشف أن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر المقبل، ولكن ستكون هناك احتفالات تعقب هذا الحفل الكبير، وأن هناك احتفالات ستكون بعدد من المحافظات.



الرئيس الإماراتي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها بوتين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الإماراتي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الروسي بوتين.

ملفات اقتصادية وسياسية على طاولة النقاش



ومن المقرر أن يبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

تنسيق مشترك في ملفات دولية



كما تتضمن المباحثات مناقشة أوجه التنسيق في المحافل الدولية، وسبل دعم الاستقرار في عدد من مناطق النزاع، بما يعكس اهتمامًا مشتركًا بـ"الدبلوماسية المتوازنة" التي تجمع بين موسكو وأبوظبي.

مدبولي: استقرار السودان مهم للحفاظ على الأمن والسلم في أفريقيا



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عمق العلاقات المصرية السودانية والوصول بها إلى آفاق أرحب، وقدمنا كل الدعم والعون للمواطنين السودانيين خلال الأزمة الراهنة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، أننا نتطلع إلى خروج السودان من محنته الحالية، ونبذل كل الجهود الممكنة لدعم استقرار السودان.



ولفت إلى أن استقرار السودان مهم للحفاظ على الأمن والسلم في أفريقيا، ونؤكد المشاركة المصرية في جهود إعادة إعمار السودان، وهناك تنسيق مصري سوداني مشترك بشأن القضايا الإقليمية.



كما قال إن العلاقة بين مصر والسودان هي علاقة تاريخية، وأن مصر منذ بدء الأزمة في السودان تقدم الدعم الكامل لكل الأشقاء في السودان بناء على طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مصر فتحت أبوابها للأشقاء في السودان، وأن مصر تتمنى الاستقرار في السودان.

الوزراء السوداني: أقف اليوم متواضعا بالإنابة عن الشعب لنقدم الشكر والعرفان لمصر

أكد كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، أنه يقف اليوم متواضعا بالإنابة عن الشعب السوداني لنقدم الشكر والعرفان لمصر قيادة وشعبا على مواقفها التاريخية مع السودان.

وقال رئيس الوزراء السوداني، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رسالة الشعب السوداني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس الوزراء الذي يثمن عاليا مواقف مصر التاريخية المهمة تجاه السودانيين.

وأضاف: “ناقشنا القضايا الإقليمية والدولية التي تهم مصر والسودان، وهناك توافق وإجماع عليها”.

عضو بالكونجرس: الشعب اللبناني عانى على مدى أعوام من عدم وجود حكومة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجلا يفيد بأن عضو الكونجرس الأمريكي داريل عيسى بعد لقاءه الرئيس اللبناني، قال إن الشعب اللبناني عانى على مدى أعوام من عدم وجود حكومة، ويجب فرض كامل سيطرة الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية.



وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية، أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول قضايا لبنانية داخلية مرفوضة ومدانة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية اللبنانية أن تصريحات عراقجي تشكل مساسا بسيادة لبنان وتدخلا في شؤونه الداخلية.

ارتفاع كبير في نسب الرطوبة وأجواء حارة.. تعرّف على تفاصيل حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الأيام نشهد درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أقل من المعدلات الطبيعية التي نسجلها فى بعض الأيام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم العظمي على القاهرى الكبري متوقع أن تصل إلي 34 درجة مئوية، ولكن مازال مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، أى هناك ارتفاع كبير فى نسب الرطوبة، وبالتالي الاحساس بارتفاع قيم درجات الحرارة.