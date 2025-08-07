ارتفاع كبير في نسب الرطوبة وأجواء حارة.. تعرّف على تفاصيل حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الأيام نشهد درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أقل من المعدلات الطبيعية التي نسجلها فى بعض الأيام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم العظمي على القاهرى الكبري متوقع أن تصل إلي 34 درجة مئوية، ولكن مازال مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، أى هناك ارتفاع كبير فى نسب الرطوبة، وبالتالي الاحساس بارتفاع قيم درجات الحرارة.

وتابعت أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ90 والـ95% فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، و80 و85% فى القاهرة الكبري والوجه البحري، لافتة إلى الطقس حار رطب على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري، وأكثر حرارة على الصعيد وشمال سيناء.