قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعاذ النبي منه .. هل موت الفجأة من علامات غضب الله؟
ترامب يناور لإنهاء حرب أوكرانيا.. قمتان مع بوتين زيلينسكي قبل انقضاء مهلة وقف إطلاق النار
استيقظت قبل الشروق بدقائق.. هل أصلي الفجر أم الصبح؟
القضاء الأمريكي يوجه اتهامات لقاتل موظفي السفارة الإسرائيلية تصل عقوبتها للإعدام
حلول محايدة .. أبرز تصريحات وزير الشئون النيابية عن قانون الإيجار القديم
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
فضيحة تهز أروقة السياسة الأمريكية .. ملكة جمال تتهم نائبًا في الكونجرس بالابتزاز الجنسي
بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
اسماء محمد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة الحر الشديد خلال شهر أغسطس وسيبدأ الطقس في التغيير بداية من السبت القادم.

يؤثر الحر على عدد كبير من الأشخاص حيث تزداد حالات الدوخة وفقدان الاتزان بسبب انخفاض ضغط الدم بل قد تصل أحيانا إلى هبوط الدورة الدموية والإغماء.

ونوضح لكم كيفية تأثير  الطقس الحار على ضغط الدم وذلك وفقا لما ذكره موقع sahyadrihospital.

 توسع الأوعية الدموية

تُسبب الحرارة تمدد الأوعية الدموية لتبريد الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وقد يُشعر هذا بعض الأشخاص بالضعف أو الإغماء.

زيادة التعرق والجفاف

يؤدي التعرق المفرط إلى انخفاض مستويات السوائل والشوارد، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الدم، وبالتالي ضغط الدم كما أن الجفاف قد يزيد الأعراض سوءًا.

رائحة العرق

تأثيرات الدواء

قد يعاني الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم، مثل مدرات البول أو حاصرات بيتا، من انخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ في الحرارة لأن هذه الأدوية تخفض بالفعل مستويات ضغط الدم.

درجات الحرارة

تقليل مستويات الملح

يلعب الملح دورًا أساسيًا في الحفاظ على ضغط الدم و يؤدي التعرق المفرط إلى فقدان الصوديوم، مما قد يُسهم في انخفاض ضغط الدم.

أعراض انخفاض ضغط الدم في الحر

الدوخة أو الدوار

عدم وضوح الرؤية

التعب أو الضعف

غثيان

إغماء

ضغط الدم انخفاض ضغط الدم منع انخفاض ضغط الدم الأرصاد الحر طقس اغسطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ترشيحاتنا

لقاء اليوم

السكة الحديد تنظم ندوة توعوية لتعزيز السلامة المهنية والانضباط للعاملين

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

المرز الإقليمي للأغذية والأعلاف

الإقليمى للأغذية والأعلاف: نلتزم بجودة مدخلات ومخرجات مستلزمات الإنتاج الزراعي والغذائي

بالصور

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان

سلطة الباذنجان المقلي
سلطة الباذنجان المقلي
سلطة الباذنجان المقلي

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد