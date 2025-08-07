الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة الحر الشديد خلال شهر أغسطس وسيبدأ الطقس في التغيير بداية من السبت القادم.

يؤثر الحر على عدد كبير من الأشخاص حيث تزداد حالات الدوخة وفقدان الاتزان بسبب انخفاض ضغط الدم بل قد تصل أحيانا إلى هبوط الدورة الدموية والإغماء.

ونوضح لكم كيفية تأثير الطقس الحار على ضغط الدم وذلك وفقا لما ذكره موقع sahyadrihospital.

توسع الأوعية الدموية

تُسبب الحرارة تمدد الأوعية الدموية لتبريد الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وقد يُشعر هذا بعض الأشخاص بالضعف أو الإغماء.

زيادة التعرق والجفاف

يؤدي التعرق المفرط إلى انخفاض مستويات السوائل والشوارد، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الدم، وبالتالي ضغط الدم كما أن الجفاف قد يزيد الأعراض سوءًا.

تأثيرات الدواء

قد يعاني الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم، مثل مدرات البول أو حاصرات بيتا، من انخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ في الحرارة لأن هذه الأدوية تخفض بالفعل مستويات ضغط الدم.

تقليل مستويات الملح

يلعب الملح دورًا أساسيًا في الحفاظ على ضغط الدم و يؤدي التعرق المفرط إلى فقدان الصوديوم، مما قد يُسهم في انخفاض ضغط الدم.

أعراض انخفاض ضغط الدم في الحر

الدوخة أو الدوار

عدم وضوح الرؤية

التعب أو الضعف

غثيان

إغماء