الرطوبة تصل لـ 90% .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس أغسطس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حاليًا أجواءً صيفية تميل إلى الطابع الخريفي، رغم وجودنا في ذروة فصل الصيف خلال شهر أغسطس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد"، أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة تسجل المعدلات الطبيعية، بل أقل منها أحيانًا، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى سجلت أمس 34 درجة مئوية، ومن المتوقع اليوم أن تتراوح بين 34 و35 درجة، وهو المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو هو السبب الرئيسي في الإحساس بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا، حيث تجعل الشعور بدرجة الحرارة يتراوح بين 36 و37 درجة مئوية.

الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط تكون مشبعة ببخار الماء

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط تكون مشبعة ببخار الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، والتي تتجاوز 90% في المناطق الساحلية، وتصل إلى 80 - 85% في القاهرة والوجه البحري، خاصة في الليل.