عرض سعودي لضم «زيزو» من الأهلي .. تفاصيل

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين، أن عرض نيوم السعودي إلى أحمد سيد زيزو وقتما كان لاعبا في الزمالك لم يكن "كوبري" للأهلي.



وقال فتوح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: عرض نيوم السعودي إلى الزمالك للتعاقد مع احمد سيد زيزو ماكنش كوبري لـ"زيزو" للانتقال للأهلي.

وأضاف: عقب انتقال احمد سيد زيزو إلى الأهلي، هناك 3 أندية سعودية طلبت التعاقد مع زيزو ولكن النادي لأهلي قفل الباب أمام رحيل اللاعب.

وتابع حازم فتوح قائلا : حتى هذه اللحظة، زيزو عنده عروض من أكبر أندية الخليج..

واختتم “فتوح” تصريحاته قائلا: نيوم السعودي أرسل عرضًا للنادي الأهلي للتعاقد مع زيزو منذ 3 أسابيع ولكن الأهلي رافض الفكرة وهذا دليل على أن عرض نيوم وقتما كان لاعبًا للزمالك لم يكن كوبري.