وكيل سيف الجزيري: الأزمة المالية للزمالك أثرت على أداء النجم التونسي

أكد حازم فتوح وكيل أعمال اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، أن تراجع مستواه بسبب الأزمة المالية للزمالك

وقال “فتوح” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: بلا شك الأزمة المالية تسبّبت في تراجع مستوى سيف الجزيري مع نادي الزمالك.

وأضاف “فتوح”: سيف الدين الجزيري يعتبر المهاجم الأجنبي التاريخيّ لنادي الزمالك ولا يستطيع أحد نكران ذلك .

وتابع "فتوح" قائلاً: سيف الدين الجزيري يحظى باحترام الجميع داخل الزمالك واللاعب يحترم أيضاً نادي الزمالك.

وتابع: سيف الدين الجزيري، المدرب يانيك فيريرا مُقتنع به للغاية، ويريد بقاءه داخل نادي الزمالك الموسم المقبل.