رغم الشائعات| «فتوح» يكشف الحقيقة: لا أحد تحدّث معنا بشأن رحيل «الجزيري» عن الزمالك

كشف حازم فتوح، وكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب فريق الزمالك، حقيقة ما تردد بشأن رفض اللاعب الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال “فتوح”، في تصريحات للإعلامية سهام صالح، خلال برنامج "الكلاسيكو" على قناة ON: “لم يتواصل معنا أي شخص في نادي الزمالك، سواء من رئيس النادي أو مجلس الإدارة أو المدير الرياضي، لطلب رحيل سيف الدين الجزيري”.

وأضاف: “سيف الدين الجزيري يحظى باحترام الجميع داخل نادي الزمالك، وهو بدوره يكنّ كل الاحترام للنادي أيضًا”.

وتابع: “المدرب يانيك فيريرا مقتنع تمامًا بإمكانات سيف الدين الجزيري، ويرغب في استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل”.