اتفاق رسمي.. الزمالك يحصل على 250 ألف دولار من فسخ عقد تيدي أوكو

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مكاسب نادي الزمالك بعد إنهاء تعاقده مع الفرنسي تيدي أوكو، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب خالد الغندور: “الزمالك يحصل على 250 ألف دولار من صفقة تيدي أوكو كتعويض.. برافو جون إدوارد”.

وأعلن نادي الزمالك، بعد اتصالات ودية مع نادي لوزيرن السويسري، عن توصله إلى اتفاق رسمي يتضمّن مقابلًا ماديًا يضمن حقوق النادي من كافة الجوانب، فيما يخص تعاقده مع اللاعب الفرنسي تيدي أوكو.

وحيث إن نادي الزمالك قد سلك كل القنوات الشرعية، واتخذت الإدارة الرياضية، بقيادة جون إدوارد، الخطوات الرسمية الصحيحة، فقد كان من اللازم التمسك بكافة الحقوق المعنوية والمادية، في ظل عدم وفاء اللاعب المذكور أعلاه ببنود الاتفاق المُوقّع من جانبه ومن جانب ناديه "لوزيرن"، الذي يمتلك عقد اللاعب.

وبعد مفاوضات ودية، توصل نادي الزمالك إلى اتفاق رسمي يضمن حقوقه الأدبية والمادية، وقرر السماح للاعب بالرحيل وعدم إكمال التعاقد.