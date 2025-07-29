تيدي أوكو لم يوقع عقدا إلزاميا مع الزمالك.. والحزم مهتم بأحمد عبد القادر

كشف مشعل الوعيل الناقد الرياضي بصحيفة الرياض اليوم السعودية عن تطورات صفقة انتقال تيدي أوكو إلى الرياض السعودي.



وقال الوعيل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حتى هذه اللحظة الرياض لم يوقع مع تيدي أوكو، ولكن هناك مفاوضات قوية مع اللاعب

وأضاف: لدي معلومة مؤكدة بأن تيدي أوكو لم يوقع رسميًا مع نادي الزمالك وليس هناك عقد الزامي كما تردد.

وعن حقيقة مفاوضات الحزم مع احمد عبد القادر لاعب الأهلي، قال الوعيل: الحزم يبحث عن عدد من اللاعبين، والمدرب التونسي يرغب في استقطاب لاعبين عرب ولذلك أرتبط أسم بأحمد عبدالقادر لاعب الأهلي بالانضمام للفريق.