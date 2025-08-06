الأهلي يتحمل جزءًا من راتبه.. تفاصيل إعارة رضا سليم للجيش الملكي المغربي

أكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي يُوقع صباح الغد عقود إعارة رضا سليم إلى نادي الجيش الملكي المغربي، وسيكون هناك بند يمنح النادي المغربي أحقية شراء عقده بعد ختام الموسم المقبل.

وقال عبر برنامجه "بلس 90" الذي يبث على فضائية النهار: “رضا سليم يتقاضى راتبًا سنويًا قدره 700 ألف دولار، والاتجاه الأقرب أن يتحمل النادي 150 ألف دولار فقط، بينما يتحمل النادي المغربي 550 ألف دولار".

وأضاف: "المفاوضات بدأت منذ مساء أمس وتنتهي صباح الغد، وتم حسم الاتفاقات بنسبة كبيرة. وتم الاتفاق على انتقال رضا سليم على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء للجيش".

وأكمل: “كان رضا سليم يُمثل أزمة كبيرة للنادي الأهلي، خاصة أن رحيله سيعرّض النادي لدفع مبالغ مالية كبيرة”.

وأشار إلى أن أحمد عبد القادر لا يوجد جديد بالنسبة له حتى الآن، وسوف يتم قيده في النادي الأهلي خلال الموسم الجديد، والمؤكد أن النادي لن يفسخ عقده تحت أي ظرف، إلا حال تلقيه عرضًا رسميًا بمقابل مالي.