تقرير بلجيكي : الصين هي المحور العالمي للتحول في مجال الطاقة

ذكر تقرير لراديو "أر تى بى أف" البلجيكي أن الصين تبرز كلاعب لا غنى عنه فى مجال التحول نحو الكهرباء، إذ يشهد هذا البلد بالفعل تحولا حقيقيا في قطاع الطاقة، وأصبحت المحور الأساسي للتحول العالمي في هذا المجال.

وفي إطار تقرير للراديو البلجيكي اليوم /الثلاثاء/، بمناسبة انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ "COP31" أمس /الاثنين/ في أنطاليا بتركيا بهدف رئيسي يتمثل في تسريع تنفيذ التزامات اتفاقية باريس للمناخ حيث تتصدر المناقشات قضية "التحول نحو الكهرباء" التي تعد ركيزة أساسية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، أشار إلى أنه للعام الثاني على التوالي، قررت إدارة دونالد ترامب عدم إرسال وفد رسمي أمريكي، ففي واشنطن، ينظر الرئيس الأمريكي إلى التحول في مجالي الطاقة والمناخ باعتباره قضية تندرج تحت مسمى "ووك" أي أنها اهتمام أيديولوجي يرتبط بالحركات التقدمية، وفي المقابل، اتخذت الصين نهجا مغايرا تماما، إذ يشهد هذا البلد بالفعل تحولا حقيقيا في قطاع الطاقة.

وبعد مرور أحد عشر عاما على مؤتمر "COP21"، لم تعد الصين مجرد مشارك عادي في هذا المحفل الدبلوماسي المناخي الضخم، بل أصبحت المحور الأساسي للتحول العالمي في مجال الطاقة، بفضل تقنياتها منخفضة الكربون وخياراتها الصناعية.

ويرى فرانسوا جيمين، المتخصص في الجغرافيا السياسية للبيئة، أن الصين تدفع باتفاقية باريس نحو آفاق أفضل، حيث يوضح الباحث قائلا:"الصين هي التلميذ النجيب في مؤتمرات المناخ، فهي تسبق أهدافها المحددة بخمس سنوات".

ووفقا لأحدث تقرير سنوي صادر عن شركة "توتال إنيرجي" حول تطور نظام الطاقة، فإن الصين توفر نحو 80% من الألواح الشمسية المستخدمة عالميا، و45% من المركبات الكهربائية، و20% من توربينات الرياح، كما تهيمن بشكل واسع للغاية على سوق المضخات الحرارية وبطاريات التخزين - بدءا من الليثيوم وصولا إلى إعادة التدوير - وهي عناصر لا غنى عنها لتحقيق استقرار الشبكات التي تعتمد على الطاقة المتجددة.

ومن خلال الاستثمار المكثف في الطاقة المتجددة، تحقق الصين ثلاثة أهداف في آن واحد: أهداف تتعلق بالمناخ، وأخرى تجارية، وثالثة جيوسياسية..فامتلاك زمام الطاقة المتجددة يعني امتلاك طاقة المستقبل، وهو يمثل أداة قوة إضافية في مواجهة الولايات المتحدة وأوروبا، وفي ظل هذه الظروف، تبرز الصين حتما كطرف لا غنى عنه في مفاوضات المناخ، كما أن غياب الولايات المتحدة عن مؤتمر "COP31" يعزز من هذا الموقع.

ورغم أن الصين لا تطمح إلى إحداث ثورة في المشهد السياسي لمؤتمرات المناخ (COP)، إلا أنها قادرة على لعب دور الوسيط بين عالمين، بحسب الأمين العام للتحالف الأوروبي لأبحاث الطاقة عادل الجمال.

وعلى عكس أوروبا، لا يعتمد التحول في قطاع الطاقة في الصين على خفض الطلب، بل يتزامن هذا التحول مع نمو مستمر في الاحتياجات الطاقية، مدفوعا بعوامل مثل التوسع الحضري، والنشاط الصناعي، وتوسيع نطاق الاعتماد على الكهرباء في الاقتصاد، ويظل الفحم -وهو الوقود الأحفوري الوحيد المتوفر بوفرة داخل الأراضي الصينية - الركيزة الأساسية لمزيج الطاقة في البلاد، حيث يمثل 56% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية، و61% من مزيج توليد الكهرباء، وتنظر بكين إلى هذا التناقض الظاهري باعتباره مرحلة انتقالية، وليس تناقضا جوهريا، فقد تعهدت بالوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ومن ثم البدء في خفض هذه الانبعاثات.

ويرى فرانسوا جيمين الباحث المتخصص في شؤون البيئة و الجيوسياسة أن أوروبا تمتلك القدرة على تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بخيار اقتصادي، وليس بمسألة توفر الإمكانات.