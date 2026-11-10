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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي

روسيا أمريكا وأوكرانيا
روسيا أمريكا وأوكرانيا
محمد على

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، أنه قد انطلقت المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي، بعدما انعقد اجتماع آخر مع الطرف الأوروبي الذي ترفض موسكو مشاركته في الاجتماعات الفعلية.

ووفق سبوتنيك، تستمر المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي على مدى يومين، 10 و11 نوفمبر الجاري

يضم فريق التفاوض الروسي في أبوظبي، 5 أعضاء و6 خبراء، ويترأس الوفد مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.

بينما يترأس الوفد الأوكراني رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية رستم عميروف.

 بيسكوف

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المفاوضات في أبوظبي ستتناول ملف الضمانات الأمنية.

كما أعرب عن أمله في أن تسمح المفاوضات في أبوظبي بإحراز تقدم نحو السلام بما يخدم مصالح شعبي روسيا وأوكرانيا.


كوشنر

من جانبه، قال جاريد كوشنر صهر ترامب ومبعوثه، 
إن الرئيس الأمريكي لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى تسوية للوضع في أوكرانيا.

وأضاف كوشنر:"نحن نعمل من أجل التوصل إلى حل عبر التفاوض يضمن سلاماً دائماً بين روسيا وأوكرانيا، ونهدف إلى إبرام اتفاقيات أمنية بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا، تظل قائمة لعقود من الزمن.


وسبق وبدء في العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماع بين الوفد الأوكراني وممثلي الاتحاد الأوروبي وأمريكا، قبل جولة مفاوضات ثلاثية بين أمريكا وأوكرانيا وروسيا.

وزارة الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي استبعد نفسه من المفاوضات


قالت وزارة الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي استبعد نفسه من المفاوضات بشأن أوكرانيا بدعمه المالي والعسكري لنظام كييف، فيما أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن المشاركين بالمفاوضات الثلاثية في أبو ظبي سيناقشون قضايا الأمن الجماعي.


وقال وزير الخارجي الروسي، خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للأمن الجماعي المنعقد في العاصمة الروسية موسكو: "لدينا خبرة كبيرة، وآمل أن تكون هذه الخبرة مفيدة في المفاوضات الجارية في أبوظبي، والتي تبدأ الآن، سنناقش، بناءً على اقتراح الجانب الأمريكي الذي وافقنا عليه، قضايا الأمن الجماعي في هذه المنطقة، في إطار ضمانات تدخل حيز التنفيذ بعد التوصل إلى تسوية شاملة وكاملة".

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