رئيسة وزراء اليابان تدعو إلى تعاون دولي لمواجهة التحديات الأمنية للذكاء الاصطناعي المتقدم

دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة التي يفرضها التطور المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مؤكدة أن التعاون بين الدول أصبح "أمرًا لا غنى عنه" لضمان تطوير ذكاء اصطناعي آمن وموثوق.

وقالت تاكايتشي، خلال مشاركتها عبر الإنترنت في اجتماع دولي حول أمن الذكاء الاصطناعي استضافته فرنسا، إن التطور المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة يفرض تحديات أمنية جديدة، مشددة على ضرورة تكثيف التعاون الدولي للتعامل مع المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن جهات حكومية وشركات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي من عدة دول، سواء بالحضور المباشر أو عبر الإنترنت.

وأوضحت رئيسة الوزراء اليابانية أن بلادها راجعت الأطر والأنظمة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القانون الخاص بتعزيز البحث والتطوير واستخدام التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والذي دخل حيز التنفيذ الكامل في سبتمبر من العام الماضي.

وأكدت أن اليابان ستعمل على تعميق تعاونها مع الدول الأخرى في مجالات تقييم المخاطر وتبادل المعلومات، بما يسهم في بناء ذكاء اصطناعي "آمن ومأمون وجدير بالثقة".

كما أعلنت تاكايتشي أن اليابان تعتزم استضافة قمة دولية للذكاء الاصطناعي في أقرب فرصة ممكنة، بهدف الإسهام في دفع التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال.

في سياق متصل، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إن بلاده قررت عدم التوقيع على الوثيقة الختامية الصادرة عقب الاجتماع، موضحًا أن طوكيو ترى أنه "لا ينبغي استباق أي نهج محدد في هذه المرحلة".