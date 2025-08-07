اللمسات الأخيرة.. الحكومة تكشف الاستعدادات الأخيرة لافتتاح المتحف الكبير

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مشاورات تمت قبل تحديد موعد افتتاح المتحف المصري، حتى لا يتعارض موعد الافتتاح مع أي مناسبات سواء كانت محلية أو عالمية.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك استعدادات كبيرة للافتتاح، وأن هناك متابعة لبعض اللمسات الأخيرة، وأن الذي يتم الآن هو استقبال الضيوف والرؤساء، ترتيب الحجوزات.

ولفت إلى أن أي أعمال إنشائية بالمنطقة المحيط، لا تتعارض مع العقل، وأن جميع الأعمال التي تجري تحت الأرض بخصوص المترو لن تكون مؤثرة، وأن جميع الأعمال لن تؤثر على الحفل.

وكشف أن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر المقبل، ولكن ستكون هناك احتفالات تعقب هذا الحفل الكبير، وأن هناك احتفالات ستكون بعدد من المحافظات.

