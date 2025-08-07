قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
أخبار التوك شو | أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. وقانون الايجار القديم متوازن
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا
روسيا تتحرك لحماية دوديك .. جلسة طارئة بمجلس الأمن وسط أزمة عزل رئيس صرب البوسنة
رابط وخطوات التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025
خيانة عسكرية أم طموح متهور .. اعتقال جندي أمريكي حاول بيع أسرار دبابة "أبرامز"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
رشا عوني

يترقب العالم موعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيشهر حفلاً ضخماً وحضور بارز لرؤساء وملوك و زعماء العالم قريباً، ليصبح الحدث الأكبر والاهم في مصر خلال الفترة المقبلة في الربع الأخير من ٢٠٢٥.


 

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وتم تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً، حيث أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء ، الموعد الرسمي للافتتاح ، ليكون في أول نوفمبر المقبل ، اي بعد ثلاثة اشهر ، وذلك بعد تأكيده من يوليو إلى نوفمبر .
 

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 

انتهاء ترتيبات المتحف المصري الكبير

وأوضح" الحمصاني" أن كافة الترتيبات الداخلية في المتحف والمنطقة المحيطة قد انتهت بالكامل ، والمكان مجهز للافتتاح قريباً ولم ينقصنا شيء حالياً ضمن تجهيزات المتحف .

توجيه الدعوات لرؤساء الدول

وأشار  المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن ما يتبقى فقط، هو توجيه الدعوات الرسمية بالحضور إلى ملوك ورؤساء الدول، وكذلك رؤساء الحكومات، وهو ما تم البدء فيه بالفعل خلال هذه الفترة.
 

افتتاح المتحف المصري الكبير 

حفل افتتاح ضخم في مصر قريباً

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الى أن الدولة حريصة على أن يخرج حفل الافتتاح في أفضل صورة ممكنة، تعكس عظمة مصر ومكانتها الحضارية أمام العالم.
 

افتتاح تجريبي للمتحف المصري الكبير

ويواصل المتحف المصري الكبير استقبال زائريه في ضوء الافتتاح التجريبي له لحين قرب الموعد الجديد للافتتاح الرسمي خلال الربع الأخير من العام الجارى.
 

المتحف المصري الكبير 

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير


وتتيح إدارة  المتحف المصري الكبير، نوعين من الزيارة، أولها تذاكر الزيارة العادية وأسعارها كالاتي: :

للمصريين

‎البالغ 200 جنيه.

‎الأطفال 100 جنيه.

‎الطلاب 100 جنيه.

‎كبار السن 100 جنيه.

للعرب والأجانب

‎البالغين 1200 جنيه.
الأطفال 600 جنيه.
الطلاب 600 جنيه.

للعرب والجانب المقيمين

‎البالغين 600  جنيه.
الأطفال 300  جنيه.
الطلاب 300  جنيه.
 

المتحف المصري الكبير 

أما النوع الثاني وهي "الجولات الإرشادية" وأسعارها هي:
‎للمصريين

‎البالغ 350 جنيه.
الأطفال 175 جنيه.
الطلاب 175 جنيه.
كبار السن 175 جنيه.

للعرب والأجانب

‎البالغين 1700 جنيه.
الأطفال 850 جنيه.
الطلاب 850 جنيه.

للعرب والجانب المقيمين

‎البالغين 850  جنيه.
الأطفال 425  جنيه.
الطلاب 425  جنيه.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري تذاكر المتحف المصري اسعار افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

ترشيحاتنا

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تستعترض أناقتها على البحر بهذه الإطلالة ..شاهد

انخفاض ضغط الدم

بيحصل كتير في الصيف.. كيفية منع انخفاض ضغط الدم

البنكرياس

للوقاية من المخاطر.. اكتشف أعراض مرض سرطان البنكرياس

بالصور

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى
ساندى
ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد