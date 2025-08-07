موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر

يترقب العالم موعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيشهر حفلاً ضخماً وحضور بارز لرؤساء وملوك و زعماء العالم قريباً، ليصبح الحدث الأكبر والاهم في مصر خلال الفترة المقبلة في الربع الأخير من ٢٠٢٥.





موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وتم تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً، حيث أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء ، الموعد الرسمي للافتتاح ، ليكون في أول نوفمبر المقبل ، اي بعد ثلاثة اشهر ، وذلك بعد تأكيده من يوليو إلى نوفمبر .



موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

انتهاء ترتيبات المتحف المصري الكبير

وأوضح" الحمصاني" أن كافة الترتيبات الداخلية في المتحف والمنطقة المحيطة قد انتهت بالكامل ، والمكان مجهز للافتتاح قريباً ولم ينقصنا شيء حالياً ضمن تجهيزات المتحف .

توجيه الدعوات لرؤساء الدول

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن ما يتبقى فقط، هو توجيه الدعوات الرسمية بالحضور إلى ملوك ورؤساء الدول، وكذلك رؤساء الحكومات، وهو ما تم البدء فيه بالفعل خلال هذه الفترة.



افتتاح المتحف المصري الكبير

حفل افتتاح ضخم في مصر قريباً

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الى أن الدولة حريصة على أن يخرج حفل الافتتاح في أفضل صورة ممكنة، تعكس عظمة مصر ومكانتها الحضارية أمام العالم.



افتتاح تجريبي للمتحف المصري الكبير

ويواصل المتحف المصري الكبير استقبال زائريه في ضوء الافتتاح التجريبي له لحين قرب الموعد الجديد للافتتاح الرسمي خلال الربع الأخير من العام الجارى.



المتحف المصري الكبير

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير



وتتيح إدارة المتحف المصري الكبير، نوعين من الزيارة، أولها تذاكر الزيارة العادية وأسعارها كالاتي: :

للمصريين

‎البالغ 200 جنيه.

‎الأطفال 100 جنيه.

‎الطلاب 100 جنيه.

‎كبار السن 100 جنيه.

للعرب والأجانب

‎البالغين 1200 جنيه.

الأطفال 600 جنيه.

الطلاب 600 جنيه.

‎

للعرب والجانب المقيمين

‎البالغين 600 جنيه.

الأطفال 300 جنيه.

الطلاب 300 جنيه.



المتحف المصري الكبير

‎

أما النوع الثاني وهي "الجولات الإرشادية" وأسعارها هي:

‎للمصريين

‎البالغ 350 جنيه.

الأطفال 175 جنيه.

الطلاب 175 جنيه.

كبار السن 175 جنيه.

‎

للعرب والأجانب

‎البالغين 1700 جنيه.

الأطفال 850 جنيه.

الطلاب 850 جنيه.

‎

للعرب والجانب المقيمين

‎البالغين 850 جنيه.

الأطفال 425 جنيه.

الطلاب 425 جنيه.