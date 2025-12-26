قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سمر متولي تكشف كواليس شخصيتها في مسلسل كله بيحب مودي.. فيديو

الفنانة سمر متولي
الفنانة سمر متولي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة سمر متولي في لقاء خاص خاصة لـ صدى البلد عن أسرار وكواليس مشاركتها في مسلسل «كله بيحب مودي»، المقرر عرضه في رمضان2026 ، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالتجربة وبالعمل مع فريق المسلسل.


وقالت سمر متولي إنها تقدم خلال الأحداث شخصية شقيقة الفنانة أيتن عامر، وهي شخصية شعبية طيبة وجميلة، معربة عن أملها في أن تنال الشخصية إعجاب الجمهور وتتفاعل معها بشكل إيجابي.
وأشارت إلى أن أجواء الكواليس كانت مليئة بالتعاون والحب والطاقة الإيجابية، مؤكدة أن جميع أفراد فريق العمل يبذلون مجهودًا كبيرًا لخروج العمل بأفضل صورة ممكنة.


وأضافت أن مسلسل «كله بيحب مودي» ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويطرح عددًا من القضايا الاجتماعية في إطار خفيف وبأسلوب بسيط يناسب مختلف الفئات العمرية.
واختتمت سمر متولي تصريحاتها بالتأكيد على حماسها لعرض المسلسل، متمنية أن يحقق نجاحًا كبيرًا ويلقى صدى طيبًا لدى الجمهور.

ويُعد مسلسل «كله بيحب مودي» من الأعمال الدرامية المنتظرة، وهو من إخراج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين
 

https://youtube.com/shorts/M8XEVHV-bWE?si=eza43a7CabMLtiiF

سمر متولي اخبار الفن نجوم الفن

