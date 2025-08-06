الحكومة تبدأ توجيه الدعوات للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير| تفاصيل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا في الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضح" الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" ،مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن كافة الترتيبات الداخلية في المتحف والمنطقة المحيطة قد انتهت بالكامل .

وأشار المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إلى أن ما يتبقى فقط، هو توجيه الدعوات الرسمية بالحضور إلى ملوك ورؤساء الدول، وكذلك رؤساء الحكومات، متمنياً أن يُقام حفل الافتتاح بصورة مشرفة تليق بمصر، ومكانتها الحضارية.